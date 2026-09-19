Con un triplete de Gil, Comercial venció a Tiro en un partido de locos

Comercial venció este sábado como local a Tiro Federal por 3-2, con tres goles de Alejo Gil, por la octava fecha del torneo Clausura de Primera B de la Liga del Sur. El encuentro tuvo cambios de resultado, cuatro tantos en el primer tiempo y un penal que terminó por definirlo en el complemento.

Tiro abrió el marcador a los 10 minutos, con un golazo de tiro libre de Franco Fraysse. A los 18, la visita tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia, pero Agustín “Rocky” Álvarez le atajó un penal a Franco Lefiñir.

La reacción del dueño de casa llegó a los 24, cuando Gil sacó un remate que pegó en el travesaño y luego en la espalda del arquero Bruno Arias antes de ingresar al arco.

A los 33, el propio Gil convirtió de penal para poner el 2-1, después de una infracción de Arias sobre Fernando Kessler. Sin embargo, Tiro volvió a emparejar el encuentro antes del descanso: a los 39, Gino Carrozzi envió un centro y Agustín Cabrera apareció para marcar el 2-2.

La diferencia definitiva llegó a los 26 minutos del segundo tiempo. Gil volvió a acertar desde los doce pasos, completó su triplete y selló el triunfo portuario. Sobre el cierre, Comercial sufrió la expulsión de Brian Chirino.

En el otro encuentro del Promocional, Olimpo y Pacífico de Bahía Blanca empataron 1-1. Javier Lucas Maciel Navarrete adelantó al Verde a los 10 minutos del complemento y Jonathan Civaroli igualó a los 31.

Por su parte, Sansinena empató 2-2 con Pacífico de Cabildo. Diego Romero abrió la cuenta para el visitante, Lucas Coronel empató y Manuel Stortini volvió a poner en ventaja al conjunto de General Cerri. La igualada definitiva llegó con gol de Donato Angelini.

Posiciones

Primera División B – Clausura Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 Olimpo 8 5 3 0 19 5 +14 18 2 Rosario PB 7 3 4 0 9 5 +4 13 3 Tiro Federal 8 3 3 2 18 12 +6 12 4 Comercial 8 3 3 2 10 13 -3 12 5 Pacífico C. 8 2 3 3 11 14 -3 9 6 Pacífico BB 8 1 5 2 6 7 -1 8 7 Sansinena 8 1 4 3 10 17 -7 7 8 Dublin 7 0 1 6 6 16 -10 1 ● Ascenso ● Playoff

En Primera A, San Francisco y Bella Vista igualaron 1-1. Gabino Bellegia puso en ventaja al albiverde a los dos minutos y Marcelo Castellano estableció la igualdad a los 10 del segundo tiempo.