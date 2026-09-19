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Con un triplete de Gil, Comercial venció a Tiro en un partido de locos

El conjunto portuario ganó 3-2 por la octava fecha del ascenso.

| 🕒 6 mins. de lectura.

Comercial venció este sábado como local a Tiro Federal por 3-2, con tres goles de Alejo Gil, por la octava fecha del torneo Clausura de Primera B de la Liga del Sur. El encuentro tuvo cambios de resultado, cuatro tantos en el primer tiempo y un penal que terminó por definirlo en el complemento.

Tiro abrió el marcador a los 10 minutos, con un golazo de tiro libre de Franco Fraysse. A los 18, la visita tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia, pero Agustín “Rocky” Álvarez le atajó un penal a Franco Lefiñir.

La reacción del dueño de casa llegó a los 24, cuando Gil sacó un remate que pegó en el travesaño y luego en la espalda del arquero Bruno Arias antes de ingresar al arco.

A los 33, el propio Gil convirtió de penal para poner el 2-1, después de una infracción de Arias sobre Fernando Kessler. Sin embargo, Tiro volvió a emparejar el encuentro antes del descanso: a los 39, Gino Carrozzi envió un centro y Agustín Cabrera apareció para marcar el 2-2.

La diferencia definitiva llegó a los 26 minutos del segundo tiempo. Gil volvió a acertar desde los doce pasos, completó su triplete y selló el triunfo portuario. Sobre el cierre, Comercial sufrió la expulsión de Brian Chirino.

En el otro encuentro del Promocional, Olimpo y Pacífico de Bahía Blanca empataron 1-1. Javier Lucas Maciel Navarrete adelantó al Verde a los 10 minutos del complemento y Jonathan Civaroli igualó a los 31.

Por su parte, Sansinena empató 2-2 con Pacífico de Cabildo. Diego Romero abrió la cuenta para el visitante, Lucas Coronel empató y Manuel Stortini volvió a poner en ventaja al conjunto de General Cerri. La igualada definitiva llegó con gol de Donato Angelini.

Posiciones

Primera División B – Clausura
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1Olimpo 8530 195+1418
2Rosario PB 7340 95+413
3Tiro Federal 8332 1812+612
4Comercial 8332 1013-312
5Pacífico C. 8233 1114-39
6Pacífico BB 8152 67-18
7Sansinena 8143 1017-77
8Dublin 7016 616-101
● Ascenso    ● Playoff

En Primera A, San Francisco y Bella Vista igualaron 1-1. Gabino Bellegia puso en ventaja al albiverde a los dos minutos y Marcelo Castellano estableció la igualdad a los 10 del segundo tiempo.

Primera División A – Clausura
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1San Francisco 8341 87+113
2Huracán 8260 75+212
3Sporting 7250 52+311
4Villa Mitre 8242 59-410
5Liniers 8224 96+38
6Bella Vista 8152 67-18
7La Armonía 7223 68-28
8Libertad 8143 35-27
● Ascenso    ● Playoff
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