Deportes
Con un triplete de Gil, Comercial venció a Tiro en un partido de locos
El conjunto portuario ganó 3-2 por la octava fecha del ascenso.
Comercial venció este sábado como local a Tiro Federal por 3-2, con tres goles de Alejo Gil, por la octava fecha del torneo Clausura de Primera B de la Liga del Sur. El encuentro tuvo cambios de resultado, cuatro tantos en el primer tiempo y un penal que terminó por definirlo en el complemento.
Tiro abrió el marcador a los 10 minutos, con un golazo de tiro libre de Franco Fraysse. A los 18, la visita tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia, pero Agustín “Rocky” Álvarez le atajó un penal a Franco Lefiñir.
La reacción del dueño de casa llegó a los 24, cuando Gil sacó un remate que pegó en el travesaño y luego en la espalda del arquero Bruno Arias antes de ingresar al arco.
A los 33, el propio Gil convirtió de penal para poner el 2-1, después de una infracción de Arias sobre Fernando Kessler. Sin embargo, Tiro volvió a emparejar el encuentro antes del descanso: a los 39, Gino Carrozzi envió un centro y Agustín Cabrera apareció para marcar el 2-2.
La diferencia definitiva llegó a los 26 minutos del segundo tiempo. Gil volvió a acertar desde los doce pasos, completó su triplete y selló el triunfo portuario. Sobre el cierre, Comercial sufrió la expulsión de Brian Chirino.
En el otro encuentro del Promocional, Olimpo y Pacífico de Bahía Blanca empataron 1-1. Javier Lucas Maciel Navarrete adelantó al Verde a los 10 minutos del complemento y Jonathan Civaroli igualó a los 31.
Por su parte, Sansinena empató 2-2 con Pacífico de Cabildo. Diego Romero abrió la cuenta para el visitante, Lucas Coronel empató y Manuel Stortini volvió a poner en ventaja al conjunto de General Cerri. La igualada definitiva llegó con gol de Donato Angelini.
Posiciones
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Olimpo
|8
|5
|3
|0
|19
|5
|+14
|18
|2
|Rosario PB
|7
|3
|4
|0
|9
|5
|+4
|13
|3
|Tiro Federal
|8
|3
|3
|2
|18
|12
|+6
|12
|4
|Comercial
|8
|3
|3
|2
|10
|13
|-3
|12
|5
|Pacífico C.
|8
|2
|3
|3
|11
|14
|-3
|9
|6
|Pacífico BB
|8
|1
|5
|2
|6
|7
|-1
|8
|7
|Sansinena
|8
|1
|4
|3
|10
|17
|-7
|7
|8
|Dublin
|7
|0
|1
|6
|6
|16
|-10
|1
En Primera A, San Francisco y Bella Vista igualaron 1-1. Gabino Bellegia puso en ventaja al albiverde a los dos minutos y Marcelo Castellano estableció la igualdad a los 10 del segundo tiempo.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|San Francisco
|8
|3
|4
|1
|8
|7
|+1
|13
|2
|Huracán
|8
|2
|6
|0
|7
|5
|+2
|12
|3
|Sporting
|7
|2
|5
|0
|5
|2
|+3
|11
|4
|Villa Mitre
|8
|2
|4
|2
|5
|9
|-4
|10
|5
|Liniers
|8
|2
|2
|4
|9
|6
|+3
|8
|6
|Bella Vista
|8
|1
|5
|2
|6
|7
|-1
|8
|7
|La Armonía
|7
|2
|2
|3
|6
|8
|-2
|8
|8
|Libertad
|8
|1
|4
|3
|3
|5
|-2
|7
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