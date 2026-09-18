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Así llegaba Milei en helicóptero al Parque Industrial
Las imágenes muestran el arribo del Presidente al sector donde inició una agenda vinculada con proyectos de inversión y recorridas por empresas de la zona portuaria.
El presidente Javier Milei llegó este viernes en helicóptero al sector industrial de Bahía, donde inició la agenda prevista durante su tercera visita a la ciudad desde que asumió la Presidencia
Las imágenes registraron el momento en el que la aeronave que trasladaba al mandatario arribó a la zona del Parque Industrial, antes del comienzo de las actividades vinculadas con distintos proyectos de inversión del complejo industrial y portuario.
Según el cronograma oficial, Milei se trasladó en helicóptero hacia Compañía Mega y durante el trayecto estaba previsto un sobrevuelo por terrenos vinculados con un proyecto de Pampa Energía, acompañado por el titular de la compañía, Marcelo Mindlin.
Pasadas las 11, el Presidente comenzó su recorrida por Mega, donde la agenda contemplaba una visita por las nuevas instalaciones y la sala de control, además de un encuentro con trabajadores y una reunión vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La compañía proyecta una inversión cercana a los US$365 millones para ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos de gas natural.
Posteriormente, la comitiva tenía previsto trasladarse hacia Louis Dreyfus Company, en Puerto Galván, donde la firma proyecta una nueva planta de procesamiento de soja y girasol con una inversión anunciada de alrededor de US$400 millones.
Durante la tarde, Milei continuará su agenda en el centro bahiense, donde está prevista una convocatoria de dirigentes, militantes y seguidores de La Libertad Avanza en inmediaciones del Hotel Land Plaza.
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