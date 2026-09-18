Milei llegó a Bahía Blanca y comenzó su recorrida por el polo industrial

El presidente Javier Milei llegó este viernes a Bahía Blanca y, pasadas las 11, comenzó la agenda prevista en la ciudad con una visita a Compañía Mega, en el sector de Puerto Galván.

El mandatario arribó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También participa de las actividades el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.

Según el cronograma, Milei se trasladó en helicóptero hacia Mega y en ese trayecto estaba programado un sobrevuelo por los terrenos vinculados con un proyecto de Pampa Energía.

La primera actividad formal se desarrolla en Compañía Mega, donde estaba previsto que fuera recibido por el CEO de la empresa, Tomás Córdoba, y por el CEO de YPF, Horacio Marín. La agenda incluye una recorrida por las nuevas instalaciones, la sala de control, un contacto con trabajadores y una reunión vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Mega obtuvo la adhesión a ese régimen para llevar adelante una inversión cercana a los US$365 millones, destinada a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos de gas natural.

Posteriormente, alrededor de las 12:20, está previsto que la comitiva presidencial se traslade a las instalaciones de Louis Dreyfus Company, también en Puerto Galván. Allí Milei mantendrá reuniones con autoridades de la compañía y conocerá detalles de las obras proyectadas.

La firma anunció una inversión cercana a los US$400 millones para construir una nueva planta destinada al procesamiento de soja y girasol. En paralelo, desde las primeras horas de este viernes se desplegó un importante operativo de seguridad, con presencia de Gendarmería, Policía Federal, Bonaerense y agentes municipales de tránsito tanto en el sector portuario como en el centro bahiense.

Una vez finalizada la actividad empresarial, Milei se trasladará al Hotel Land Plaza, ubicado en la primera cuadra de Saavedra, donde tiene previsto mantener reuniones con integrantes de su equipo y referentes políticos. Para las 16:30, dirigentes de La Libertad Avanza convocaron a militantes y seguidores en las inmediaciones del establecimiento.

También fueron convocadas manifestaciones contra la presencia presidencial. Organizaciones gremiales anunciaron concentraciones durante la tarde, mientras que sectores universitarios instalaron en Güemes y avenida Colón una bandera con la consigna “Milei, cumplí la ley”, en el marco del reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y los salarios docentes.

Se trata de la tercera visita de Milei a Bahía Blanca desde que asumió la Presidencia. Las anteriores fueron en diciembre de 2023, tras el temporal que dejó 13 fallecidos, y en marzo de 2025, luego de la inundación que provocó 18 víctimas fatales.