“Me miro al espejo y no me reconozco”, describió la mujer atacada a mazazos

Gisela Requeira vive en General Daniel Cerri y en las últimas horas fue víctima de un salvaje ataque por parte de Brian Michel Núñez en Colonia Sansinena Interna 1, al negarse a venderle cerveza.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 y aún muy dolorida, la mujer indicó que “Estoy recién ahora cayendo de todo lo que me pasó. Me miro al espejo y no me reconozco”, al tiempo que mencionó puntualmente sobre el episodio: “Estaba insistente para que le diéramos una cerveza, mi marido le decía que no. Volvió a pedirle y le reiteró la negativa. Y en la tercera, me dijo que vaya yo que lo conocía para hacerlo entrar en razón”.

“Abrí la puerta, me asomo y lo veo levantando las manos. Después de eso no recuerdo nada más. Me golpeó solo en el costado derecho de mi cara, la lesión en la cabeza se produjo en la caída”, sostuvo Requeira, en el programa “Vive Cada Día”.

Consultada respecto a los momentos posteriores al ataque, señaló que “la Policía y la gente que pasaba por ahí cuando me vio pensaba que estaba muerta. Fue un momento terrible para toda mi familia. Hasta que mi marido no me escuchó balbucear pensaba que no me iba a ver más”.

“Tengo serias lesiones en la boca, con puntos de sutura, me desapareció una parte del labio y si eso no se regenera me tienen que hacer una cirugía plástica. Me aflojó todos los dientes, me cuesta hablar, no puedo cerrar la boca. Y tengo el ojo comprometido”, agregó, con la angustia lógica por lo acontecido.

Núñez se negó a declarar, la fiscal le imputó lesiones leves, por eso recuperó la libertad, con prohibición de acercamiento a la víctima por un año y reparación económica: “Hoy me llamaron de Fiscalía para avisarme que van a cambiar la carátula. Estoy agradecida del apoyo de tanta gente. Si Dios no estaba conmigo, no sé si hoy podría estar hablando con ustedes”, cerró.