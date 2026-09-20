Antes de tirar las medias viejas: cinco usos que ayudan a la limpieza de casa

Las medias viejas suelen terminar en la basura cuando pierden su par, se desgastan o simplemente dejan de utilizarse. Sin embargo, antes de descartarlas pueden tener una segunda vida y convertirse en un elemento útil para distintas tareas de limpieza dentro de la casa.

Una de las alternativas más sencillas es utilizarlas como reemplazo del plumero. Las medias deportivas o de tela gruesa pueden colocarse directamente sobre la mano y permiten retirar el polvo de estantes, zócalos, persianas, lámparas y otros sectores difíciles de alcanzar con un trapo convencional.

La tela de una media ayuda a retirar polvo de zócalos, persianas, lámparas y estantes. (Imagen Ilustrativa)

También pueden servir para limpiar las hojas de plantas naturales o artificiales. Al adaptarse a la mano, permiten pasar suavemente por cada superficie y retirar la suciedad acumulada sin necesidad de utilizar otros elementos.

Otro uso posible es convertirlas en un paño para mesadas, espejos y ventanas. En estos casos, la recomendación es utilizar una media limpia y reservarla para una tarea determinada para evitar trasladar suciedad de un sector de la casa a otro. En vidrios y espejos conviene, además, eliminar previamente las partículas de polvo que podrían provocar marcas al frotar.

Una media limpia sirve como paño para mesadas, espejos, ventanas y superficies estrechas. (Imagen Ilustrativa)

Las medias también pueden colocarse sobre el cabezal de una mopa para realizar repasos rápidos del piso. Su capacidad de absorción permite recoger pequeños derrames y suciedad, aunque la alternativa resulta más efectiva en superficies reducidas que en una limpieza profunda.

Las medias pueden cubrir el cabezal de una fregona para recoger líquidos y suciedad del suelo. (Imagen Ilustrativa)

Para llegar a lugares altos existe otro truco: colocar una media en el extremo de una escoba. De esa manera se pueden retirar telarañas y polvo de techos sin necesidad de subirse a una silla. El mismo recurso puede utilizarse para limpiar las aspas de un ventilador, siempre con el aparato apagado y completamente detenido.

Una media colocada en una escoba permite retirar polvo y telarañas de techos y ventiladores. (Imagen Ilustrativa)

Finalmente, quienes tienen perros o gatos pueden reservar alguna media en desuso para limpiarles las patas cuando regresan del patio, el jardín o la calle. La tela se adapta fácilmente y permite retirar tierra o humedad antes de que los animales ingresen al resto de la vivienda.

Una prenda reservada para las mascotas facilita la limpieza de sus patas al regresar del exterior. (Imagen Ilustrativa)

Así, una prenda que parecía destinada a convertirse en residuo puede sumar varios usos domésticos y prolongar su vida útil antes de ser descartada.