Rescataron a una persona que se descompensó en el Cerro Ventana

Bomberos Voluntarios de Tornquist y de Villa Ventana, junto con personal del Parque Provincial "Ernesto Tornquist", participaron este sábado de un operativo para asistir y trasladar a una persona que sufrió una descompensación mientras realizaba el ascenso al Cerro Ventana.

El operativo se desarrolló de manera conjunta entre los cuarteles de Tornquist y Villa Ventana y el personal del Parque, quienes asistieron a la persona y realizaron su traslado. No se difundió por el momento la identidad ni las condiciones de su salud.

Desde los cuerpos de emergencia destacaron que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones permitió llevar adelante el operativo en equipo, aunando esfuerzos y recursos para brindar una respuesta ante la emergencia.