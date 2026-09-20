Guasones y La Delio Valdez, los grandes atractivos del domingo de Primavera en Monte y Sierra

Monte Hermoso y Sierra de la Ventana vivirán este domingo la jornada central de sus festejos por la llegada de la primavera. Después de un sábado cargado de música y actividades, las dos localidades turísticas de la región tendrán cierres de peso con Guasones y La Delio Valdez.

En Monte Hermoso, la 32ª Fiesta Nacional de la Primavera continuará desde el mediodía en la Plaza Parque General San Martín. A las 12 está prevista la apertura del patio gastronómico y, entre las 14 y las 18, habrá actividades recreativas y deportivas en la playa, en Costanera y Traful Bis, con DJ y premios.

La música ganará protagonismo desde las 18 con la presentación de DJs, mientras que Guasones subirá al escenario a las 20.30 para cerrar la programación principal de esta edición. El recital será con entrada libre y gratuita.

Además, durante la jornada continuará el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19 Damas A de hockey en el Polideportivo Municipal y habrá funciones de cine desde las 16, con propuestas para distintos públicos.

El cronograma del sábado tuvo como plato fuerte a Cruzando el Charco, que estaba previsto desde las 21, luego de la presentación de Escuálidos. Durante el día también hubo mini básquet, vóley, actividades en la playa, propuestas culturales y un encuentro literario.

Sierra de la Ventana también tendrá este domingo su jornada de cierre de Sierra Suena, el festival con el que la localidad recuperó sus tradicionales festejos de primavera.

La actividad comenzará alrededor de las 12.30 en el nuevo predio del Club Atlético Ventana, ubicado sobre la Ruta Provincial 72, kilómetro 12,5. Durante la tarde pasarán por el escenario Dúo Paredes Molina, Dúo Heredero, Fondo Blanco, Delorean y Lo Luiggi.

El espectáculo principal estará a cargo de La Delio Valdez, cuya presentación está prevista entre las 19 y las 19.30. El predio contará además con patio gastronómico, food trucks, feria de artesanos y productores y espacios recreativos para toda la familia.

El sábado, Sierra Suena había puesto en marcha su primera edición con las actuaciones de Os Birretes, Radio Robot y Aye Reguera, mientras que Tambó Tambó encabezó la grilla principal de la jornada. El cierre quedó en manos del DJ Enzo Ibarra.

En ambos destinos, la organización pidió seguir las comunicaciones oficiales debido a las condiciones meteorológicas y la posibilidad de modificaciones en los horarios de las actividades al aire libre. Para la región había sido emitida una alerta amarilla que abarcaba parte de este domingo.

La particularidad es que los dos grandes festejos musicales terminarán un día antes del tradicional Día de la Primavera y del Estudiante, que se celebra este lunes 21 de septiembre.

En Monte Hermoso, sin embargo, la agenda continuará el lunes con otras propuestas: de 15 a 19 habrá Ajedrez para Todos en la Biblioteca Popular y a las 17.30 se desarrollará Cuentos desde el Castillo. También habrá funciones de cine a las 18, 20 y 22.

En Sierra de la Ventana, en cambio, Sierra Suena fue programado exclusivamente para sábado y domingo, por lo que hasta el momento no se anunció una tercera jornada de recitales para el lunes 21.

De esta manera, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana volverán a concentrar buena parte del movimiento turístico de la región durante este domingo, con dos propuestas diferentes pero con un denominador común: música en vivo y actividades para despedir el invierno y anticipar la llegada de la primavera.