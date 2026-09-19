Deportes
La AFA publicó los precios de las entradas para los amistosos de la selección para despedir a Messi
La venta de entradas para ambos encuentros en el Monumental comenzará el martes 22 de septiembre.
La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) publicó este sábado los precios de las entradas para los tres amistosos que la selección argentina disputará durante la próxima fecha FIFA: ante Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y frente a Burkina Faso y Benín, el 3 y el 6 de octubre, respectivamente, en el estadio Monumental. Serán los últimos partidos de Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la albiceleste.
Para el encuentro ante Bolivia, que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, tendrán un valor de $90.000 para la popular, mientras que los menores de entre tres y 10 años deberán pagar $25.000. En cuanto a las plateas, la Gasparini costará $140.000 y la Ardiles, $170.000.
La venta para el partido ante Bolivia comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14, exclusivamente de manera online a través de Deportick. Será la primera actuación del equipo nacional después del segundo puesto en la Copa del Mundo.
Los otros dos amistosos tendrán localidades más caras. Para los partidos ante Burkina Faso y Benín, ambos en el Monumental, la entrada general tendrá un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años pagarán $29.000.
En las plateas, los precios partirán de $180.000 para las altas Sívori y Centenario. Las medias de esos sectores tendrán un valor de $320.000, el mismo precio que las plateas altas San Martín y Belgrano.
Las localidades más costosas serán las plateas bajas San Martín y Belgrano, a $450.000, y las plateas medias de esos mismos sectores, que llegarán a $480.000.
La venta de entradas para ambos encuentros en el Monumental comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también a través de Deportick.
De esta manera, mientras que en Córdoba el precio máximo será de $170.000, para los partidos de Buenos Aires las localidades más caras alcanzarán los $480.000. La entrada general, igualmente, tendrá el mismo valor en los tres encuentros: $90.000.
Fuente: La Nación
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