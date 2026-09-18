Comienza el Congreso de Educación y Bienestar del Sur Argentino

Con 400 inscriptos, comienza hoy, viernes 18 de septiembre, el Congreso de Educación y Bienestar del Sur Argentino (CEBSA) 2026, un encuentro que propone abordar los desafíos actuales de la educación y el cuidado desde una perspectiva interdisciplinaria. Las actividades se desarrollan hasta mañana, sábado 19, en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

Las acreditaciones comenzarán a las 9 y la apertura será a las 9:45. A las 10 está previsto el inicio de los paneles de los disertantes.

El congreso está destinado especialmente a educadores, equipos directivos, profesionales de la salud, familias e instituciones interesadas en compartir experiencias y conocer herramientas para acompañar los procesos educativos y de cuidado. Por la relevancia de su temática, fue declarado de interés por las municipalidades de Bahía Blanca, Tornquist y Carmen de Patagones.

A lo largo de las dos jornadas, destacados expositores locales y nacionales abordarán temas vinculados con la educación y el liderazgo pedagógico, la crianza en el mundo digital, la integración intergeneracional, la arquitectura de las emociones y la inteligencia artificial en los escenarios educativos actuales.

Isabel Oms, directora general de la red de colegios Del Solar.

Entre los referentes que participan se encuentran Adrián Barceló, Laura Lewin, Liliana González, Sofía Lemos, Hernán Aldana Marcos, Esteban Piazza, Catalina Picone, Julieta Casanova y Antonio Porcelli Piussi.

Desde la organización señalaron que el congreso surge de la necesidad de generar espacios de reflexión frente a las transformaciones en las formas de aprender, vincularse y construir conocimiento. En ese marco, destacaron la importancia de abordar los cambios tecnológicos, las nuevas dinámicas familiares y sociales y los desafíos que atraviesan a niños, adolescentes y adultos desde una mirada amplia e interdisciplinaria.

El CEBSA propone, así, un ámbito de intercambio con especialistas de distintas disciplinas, destinado a recuperar experiencias y compartir herramientas que contribuyan a fortalecer las prácticas educativas y las estrategias de cuidado.

El encuentro es organizado por la comunidad educativa del Colegio del Solar, en el marco del 40° aniversario del jardín “Abuela Áurea”.