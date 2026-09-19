Crearon una plataforma bahiense para conseguir changas y ya tiene 200 trabajadores registrados

Una pareja de Bahía Blanca creó Modo Changa, una plataforma que conecta a personas que necesitan contratar un trabajo puntual con quienes buscan una oportunidad para generar ingresos.

Micaela Barrios comentó en el programa Nunca es Tarde de La Brújula 24, que la iniciativa alcanzó los 200 trabajadores registrados durante su primera semana y ya comenzó a canalizar las primeras tareas.

El proyecto fue impulsado por Barrios y su pareja, Jonathan Reale, con el desarrollo del programador Agustín Pol. Funciona a través de la página modochanga.com, permite registrarse gratuitamente y ofrece la posibilidad de agregarla al celular para recibir notificaciones.

“Nosotros empezamos a ver que ahí había algo con dos necesidades muy grandes que estaban bastante separadas. Por un lado, hay muchísimas personas que necesitan generar ingresos, que tienen ganas de trabajar, saben hacer distintas tareas, tienen conocimientos o simplemente pueden realizar determinados trabajos, pero no necesariamente tienen un auto, una moto o herramientas o estructuras para salir a buscar un trabajo", explicó Barrios.

Una experiencia familiar también ayudó a darle forma a la idea. Mientras construían su vivienda, ella estaba embarazada y su pareja trabajaba buena parte del día. En ese contexto, necesitaban contratar a alguien para cargar escombros en un contenedor.

"Por ejemplo, saco una foto del escombro y lo publico y pongo necesito que coloquen el escombro en el contenedor. Y ponés, ofrezco 30.000 pesos. La persona, desde el otro lado (el trabajador), que se registró en Modo Changa y completó su perfil, va a poder postularse a eso. Después yo lo puedo elegir a él o otro que se postulan. Y ahí nos contactamos y él me realiza el trabajo", explicó Barrios.

Las propuestas económicas solo quedan visibles para quien realiza el pedido. Los postulantes no pueden consultar las ofertas de otros trabajadores y la elección queda en manos del contratante.

"Acá cuidamos mucho la privacidad", detalló Barrios y explicó que las publicaciones muestran una ubicación aproximada, el nombre y la inicial del apellido de quien solicita la tarea.

Los perfiles permiten incorporar habilidades, fotografías de trabajos anteriores y una insignia de identidad verificada. Una vez elegido el postulante, las partes se contactan por WhatsApp para coordinar.

Al finalizar, ambas pueden calificarse. El contratante tiene la posibilidad de evaluar el trabajo realizado y el trabajador puede dejar su opinión sobre el cumplimiento del pago, los horarios y las condiciones acordadas.

Entre los rubros con presencia en esta primera etapa aparecen corte de pasto, lavado de autos, limpieza de hogares y de fin de obra, electricidad, albañilería, mudanzas, fletes y descarga de elementos.

“Ahora estamos en esta etapa de reclutamos lo que son los trabajadores y de lanzamiento para que la gente pueda publicar sus changas. Comenzó hace una semana y recién ahora está empezando el movimiento de publicación”, indicó Barrios.