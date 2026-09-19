La provincia registró 63 víctimas fatales en julio por siniestros viales durante

La provincia de Buenos Aires registró 63 víctimas fatales por siniestros viales durante julio, un 28% más que en junio, según un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE). Del total, tres fallecimientos correspondieron a Bahía Blanca.

Las muertes se produjeron en 51 hechos distribuidos entre 35 municipios. La Plata encabezó la estadística con diez fallecidos, seguida por Luján, con siete personas que murieron en un mismo accidente. El distrito bahiense compartió la cifra con San Andrés de Giles y Tres Arroyos.

En la región también se contabilizaron dos víctimas en Coronel Suárez y una en Coronel Dorrego. Durante junio, el saldo provincial había sido de 49 muertos, por lo que ambos meses acumularon 112 fallecimientos.

“Son números que tienen que interpelarnos porque detrás de cada estadística hay personas, familias y comunidades atravesadas por una pérdida que, en muchos casos, podría haberse evitado”, señaló Pedro Perrotta, presidente del organismo privado.

Las rutas nacionales y provinciales concentraron 39 víctimas fatales, equivalentes al 61,9% del total. En los corredores nacionales hubo 22 muertos en 18 siniestros, mientras que en los provinciales se registraron 17 en nueve episodios.

Otros 24 fallecimientos ocurrieron en calles, avenidas, pasos a nivel y distintos sectores de localidades bonaerenses.

El informe identificó 43 varones y 20 mujeres entre las víctimas. La edad promedio fue de 39,8 años, con personas de entre diez y 85 años.

En cuanto a la movilidad, se contabilizaron 43 fallecidos vinculados a automóviles, 14 a motocicletas, cuatro peatones y dos ciclistas.

Los viernes fueron las jornadas de mayor mortalidad, con 17 víctimas. El 31 de julio resultó el día más trágico: ocho personas murieron en dos siniestros, entre ellos el ocurrido en Luján.

Perrotta reclamó controles sostenidos y políticas permanentes de prevención. “Las campañas de educación vial no pueden aparecer solamente después de un accidente grave o en determinadas fechas del calendario”, afirmó.

Además, sostuvo que las intervenciones deben adaptarse a los riesgos de cada territorio y combinar fiscalización, infraestructura segura y formación para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. El objetivo, remarcó, es utilizar los datos disponibles para orientar decisiones que permitan evitar nuevas muertes.