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Susto en Patagonia: un portón aprisionó a un bebé de un año y medio
Ocurrió en Chanel al 600. El pequeño fue trasladado preventivamente a un hospital.
Un bebé de un año y medio debió ser trasladado preventivamente a un hospital luego de quedar aprisionado por un portón eléctrico en una vivienda del barrio Patagonia.
El hecho ocurrió este viernes en Chanel al 600, cuando el menor se encontraba junto a su madre y, por circunstancias que se intentan establecer, el portón comenzó a cerrarse.
Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, la estructura alcanzó al pequeño en una parte del cuerpo y también aprisionó un pie de la mujer. La situación generó momentos de preocupación, aunque el nene permaneció consciente, en buen estado y fuera de peligro.
De todos modos, y por precaución, fue trasladado a un centro asistencial para realizarle los controles correspondientes. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Defensa Civil.
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