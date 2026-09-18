Susto en Patagonia: un portón aprisionó a un bebé de un año y medio

Un bebé de un año y medio debió ser trasladado preventivamente a un hospital luego de quedar aprisionado por un portón eléctrico en una vivienda del barrio Patagonia.

El hecho ocurrió este viernes en Chanel al 600, cuando el menor se encontraba junto a su madre y, por circunstancias que se intentan establecer, el portón comenzó a cerrarse.

Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, la estructura alcanzó al pequeño en una parte del cuerpo y también aprisionó un pie de la mujer. La situación generó momentos de preocupación, aunque el nene permaneció consciente, en buen estado y fuera de peligro.

De todos modos, y por precaución, fue trasladado a un centro asistencial para realizarle los controles correspondientes. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Defensa Civil.