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Quiso agredir a su expareja con una pava y terminó detenida
Ocurrió anoche en Nueva Espora. Trascendió que en el domicilio se produjeron daños en una ventana y un televisor.
Una mujer de 57 años fue detenida durante la noche del sábado luego de un episodio ocurrido en una vivienda del sector de Nueva Espora.
El hecho se registró alrededor de las 23 en un domicilio ubicado en Enrique Heinrich al 2000, hasta donde acudió personal policial por una confrontación familiar.
Según el parte oficial, al llegar los efectivos se entrevistaron con un hombre de 63 años, quien manifestó que su expareja, Sara Beatriz Sepúlveda, había ingresado a la vivienda sin autorización.
El denunciante señaló además que la mujer habría arrojado una pava contra él, aunque no logró alcanzarlo y el objeto terminó rompiendo una ventana.
Siempre de acuerdo con la información policial, durante el episodio también habría arrojado un televisor, que resultó dañado.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de Sepúlveda por el delito de daño. La causa quedó en manos de la UFIJ N°15.
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