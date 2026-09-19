Esto es lo que un gato intenta comunicar cuando se acuesta sobre la computadora

Que un gato se acueste sobre la computadora mientras su dueño trabaja o estudia puede responder a algo más que la búsqueda de calor. Según una nota publicada por La Nación, esta conducta también está relacionada con la necesidad de atención y el interés por permanecer cerca de sus cuidadores.

Los felinos observan las rutinas humanas e identifican los objetos que concentran la mirada y los movimientos de las manos. Al instalarse sobre el teclado o delante de la pantalla, consiguen interrumpir la actividad y provocar una respuesta.

Esa reacción puede reforzar el hábito. Una caricia, unas palabras o incluso una queja representan una interacción que el animal podría asociar con haber ocupado ese lugar. Así, la conducta tiende a repetirse cuando obtiene el resultado esperado.

El calor también interviene. Los dispositivos electrónicos ofrecen una superficie tibia que puede resultar confortable para descansar. Sin embargo, esa preferencia no explica por sí sola todos los acercamientos: la proximidad con una persona conocida también puede influir en la elección.

La publicación presenta este comportamiento como una forma de contacto social. Desde esa perspectiva, desplazar al animal de manera brusca o reprenderlo no ayuda a resolver la situación y puede perjudicar la confianza dentro del vínculo.

Entre las alternativas mencionadas aparece la posibilidad de colocar una manta o una cama cómoda junto al puesto de trabajo. El objetivo es ofrecerle un sitio cercano desde el cual pueda acompañar a su cuidador sin bloquear la pantalla ni dificultar el uso del equipo.

El artículo también propone incorporar momentos de juego antes de comenzar las tareas y disponer de juguetes que mantengan al felino entretenido. Estas opciones apuntan a canalizar su energía y ampliar las actividades disponibles dentro del hogar.

Otra herramienta es premiar la elección del espacio alternativo mediante caricias o recompensas. De esa manera, el gato puede aprender que también recibe atención cuando permanece en su lugar.

La propuesta consiste en adaptar el entorno y sostener una rutina de interacción. Comprender qué puede motivar estos acercamientos permite organizar mejor la convivencia cotidiana y compatibilizar las obligaciones de quienes trabajan en casa con las necesidades de compañía del animal.

Con información de La Nación