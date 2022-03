Hijo de una conocida cantante también fue víctima de la docente apartada por maltrato

Pasan los días y se siguen sumando testimonios que perjudican a Débora Wisniowski, la docente que fue apartada de su cargo en la Escuela 18, por la denuncia de varios padres que hablan de malos tratos a los alumnos.

Hoy la que quiso hacer público lo ocurrido con su hijo fue Gabriela Biondo, conocida cantante de tango de Bahía Blanca. En su caso, el nene cursó con Wisniowski cuando tenía 10 años, pero en el Colegio Juan José Passo.

“Con mi familia no queremos estigmatizar a nadie, es solo mostrar una trayectoria. Creo que su comportamiento es inconsciente, no sabe lo que genera en los más chicos. Hablé personalmente en su momento y le dije que mi hijo le tenía terror. Aunque no reaccionó como algo que tuviera asidero”, explicó.

Y agregó: “Creo que hay una falta de consciencia en como los chicos reciben lo que les dice. Quiero creer que una docente no toma ese tipo de actitudes de forma consciente”.

A modo de análisis, Biondo aseveró que “a veces cuando uno trata con chicos nos cuesta ponernos en su lugar, son edades complicadas donde están formando su personalidad y necesitan una forma de dirigirse que no es en términos autoritarios”.

Gabriela es conocida popularmente como Gaby “la Voz Sensual Del Tango”.

“Mi hijo tenía 10 años, cuando escuchamos que los padres no pueden imponer límites a sus hijos y que por eso lo dejan en manos de los docentes, creo que no es nuestro caso porque nosotros tratamos siempre de hablar con nuestro hijo. Cuando vimos esta nota nos quedamos tranquilos porque al principio quedábamos como locos”.

“Recuerdo que en una ocasión un compañero de mi hijo le dijo ´’parece que te odiara’. Yo creo que su actitud es diferente con algunos chicos en el curso, no con todos. Canalizaba en ellos más autoridad que en el resto. Yo mismo la he visto abrazar a un chiquito que cambiaba de curso, no es algo general”, apuntó.

Y concluyó: “Me parece muy bien que el sistema educativo esté analizando la situación, la evaluación docente viene con carencias desde hace muchísimos años. Tardó años en salir esto a la luz pero si todos coincidimos es porque evidentemente algo está pasando”.