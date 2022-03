Habló la maestra: “No sé qué no les gusta a los padres de mí”

“Estoy enterada del asunto, yo ya tengo una contradenuncia”. Con esa frase, la docente que se desempeña en la Escuela 18 y fue acusada por maltratar a sus alumnos, Débora Wisniowski, abordó una breve comunicación con La Brújula 24.

Y explicó: “No quiero hablar, lo voy a hacer con quien lo tenga que hacer. De ninguna manera hago eso, por eso hice una denuncia, a mi me extraña que vayan a decir algo así. No lo puedo entender”.

“No sé qué es lo que no les gusta a los padres de mí. Yo estoy en el aula con otras personas, a veces hay personal del equipo, otra maestra, nunca estoy sola. Por eso pregunto cómo puede ser que no lo vea nadie y sí los padres”, apuntó la maestra.

En ese momento, desde el móvil de la emisora ubicado en la puerta del establecimiento, una madre refirió: “Ella toma como normal que la estén vigilando. Precisamente lo hacen por eso desde la Dirección, que están comprometidos con el caso, pero no es lo normal. Lo hacen porque ella los maltrata”.

Y Wisniowski interpeló: “La puerta no se puede cerrar en ningún aula por cuestión de ventilación. Entran personas de orientación escolar, no solamente de Dirección. No sé por qué inventan una cosa así”.

Otro en manifestarse al respecto fue Claudio Martini, Inspector Jefe Región 22 en Educación: “Ayer se suscitó una situación inesperada, estamos trabajando con el equipo de inspectores. Trabajamos con máxima cautela porque estamos hablando de menores”.