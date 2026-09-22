Se anticipa un miércoles con alza de la temperatura

Bahía Blanca tendrá este miércoles una jornada con temperaturas en ascenso, una mínima de entre 7 y 8 grados y una máxima que podría alcanzar los 21°C, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

Después de una mañana de martes fría, el viento comenzó a soplar del norte y favoreció una recuperación térmica. Esa tendencia se mantendrá durante la semana y permitirá un comienzo del día menos fresco.

“Mañana vamos a arrancar con valores más cerca de los 7 u 8 grados, así que a la mañana ya va a ser mucho más lindo que hoy y a la tarde también. Mañana tenemos un ascenso importante de la temperatura, podemos llegar a superar la barrera de los 20 grados, llegando a picos máximos de 21”, explicó.

El especialista señaló que el miércoles tendrá amplitud térmica y una tarde de templada a cálida. Sin embargo, también se espera un incremento del viento respecto de este martes, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora.

De Benedictis aclaró que esas condiciones serán diferentes de las registradas durante el temporal del lunes.

Para Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, el panorama será similar, con máximas de entre 20 y 21 grados. La principal diferencia estará en el inicio de la jornada serrana, donde las mínimas rondarán los 4 o 5°C, antes de que las temperaturas se equiparen durante la tarde con las del resto de la región.