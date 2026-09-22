El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa



El Gobierno confirmó que el próximo 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV. Además, señalaron que el resto de los días habrá jornadas especiales en las jurisdicciones particulares a las que el sumo pontífice viajará en el país.

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la salida de la reunión que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para la organización de la visita papal. También participaron de la cumbre representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

A la salida de la cumbre, Karina Milei habló con los medios y dijo: “El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo. No es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones”.

Durante el encuentro, la funcionaria transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, fecha en la que está prevista la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Córdoba, y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

Entre los eventos ya definidos, Karina Milei anunció que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 mandatarios provinciales del país. También fueron convocados diputados y senadores de todos los partidos políticos, en lo que se perfila como uno de los actos de mayor convocatoria institucional durante la visita.

En cuanto a los aspectos operativos, se informó que quienes se registren como voluntarios para asistir a los peregrinos contarán con el beneficio de pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre permanezca en el país. La medida busca facilitar el traslado de quienes colaboren con la organización del operativo religioso.

Respecto del financiamiento, se estableció que cada jurisdicción será responsable de la partida presupuestaria correspondiente a sus propios eventos, por lo que los gastos no recaerán exclusivamente en las arcas nacionales, sino que se distribuirán entre Nación, CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según el territorio donde se desarrolle cada actividad.

Por su parte, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, sostuvo que están necesitando 20 mil voluntarios para que “puedan ayudarnos en la logística y en el apoyo de los peregrinos en los distintos eventos masivos”. Y añadió: “Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse. Tienen que hacerlo a través de acreditaciones.episcopado.org/voluntarios”.

Fuente: Infobae