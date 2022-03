Acusan a una maestra por maltratar alumnos de tercer grado

Un numeroso grupo de padres se acercó esta mañana a la puerta de la Escuela N°18 de General Paz y Dorrego para hablar con sus autoridades. Se quejan porque una maestra de tercer grado llamada Débora Wisniowski, aseguran, maltrata a los chicos.

Ángel es uno de los papás presentes y reflejó lo ocurrido en contacto con el móvil de La Brújula 24. “Estamos acá reunidos porque no lleva una semana de iniciada las clases y descubrimos que había chicos con miedo de venir a la escuela”.

“Pedimos reuniones, pero nos dijeron que no se podía. Anteayer mi nene salió con un ataque de nervios del colegio, está con tratamiento por una discapacidad. Después contó que la señorita le golpeó el banco porque no había terminado de copiar. Tiene principio de autismo, pero nunca tuvo este tipo de problemas”, refirió con indignación.

Y agregó: “Él mismo quería venir a la escuela durante las vacaciones, incluso cada vez que pasábamos por acá se quería bajar. Hay una nena que llegó hasta orinarse por esto, porque se había olvidado una cartulina. A la persona esta no se le puede decir maestra”.

“La excusa que nos da la directora es que recién arrancó, que es nueva. No puede decir que no escucha los gritos. Hay una mamá que la grabó de afuera y se escuchaban. Hay un nene que está quebrado, con un yeso, y lo hacía escribir igual. Se sabe que ha tenido problemas en otro colegio, viene de un privado”, sostuvo Ángel.

“Hace cinco años que vengo tratando a mi hijo con psicopedagoga y fonoaudióloga y esta mujer en una semana me tiró todo eso para atrás”, apuntó.

Por su parte, la presidenta del Consejo Escolar, Lorena Misevich, manifestó que “no es área de incumbencia del Consejo lo que atañe al trabajo docente. De todas maneras, me horrorizo. A lo largo de la carrera estudiamos que cada niño tiene su proceso evolutivo y va cambiando de unos a otros. Nosotros estamos para enseñar y acompañar, pero no para juzgar”. Y también dijo que “de ser cierto todo esto, como docente con más de 30 años en varios niveles, me parece de excesiva gravedad.

Ratas en la Escuela 57. “No es extraño como no lo es en ningún lugar de Bahía porque somos una ciudad portuaria. La semana anterior se pidió al Consejo Escolar un control. Fueron los equipos y colocaron los cebos, pero luego volvieron los roedores y se envió nuevamente al proveedor. Se estuvo controlando el lugar para ver si hay algún lugar de accesibilidad de estos roedores, porque estaban ingresando por los caños, que ya fueron tapados”.

“Ayer en la escuela movieron un mueble que estaba semi amurado a la pared y en apariencia podía ser uno de los lugares por donde acceden”. “Se volvieron a colocar los cebos y se tapó ese sector. Hoy se va a hacer nuevamente el control para ver si hubo actividad o no, o bien si se necesita un refuerzo”, indicó.