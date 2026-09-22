Un productor rural murió tras ser embestido por un toro

Un productor rural de 75 años murió la tarde de este martes luego de que fuera embestido por un toro en Pedro Luro.

Según pudo saber La Brújula 24, la víctima se encontraba trabajando en un predio con un veterinario cuando topó con el animal.

El equipo de emergencia llegó para atenderlo, pero no resistió el impacto y falleció en la ambulancia.

La Justicia abrió una causa judicial para determinar las circunstancias de la muerte, aunque inicialmente la hipótesis principal es que fue accidental.