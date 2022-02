Judiciales, después del incendio en un transformador: “Así no podemos trabajar”

El incendio de un transformador de la empresa EDES que funciona en el subsuelo del Palacio de Tribunales ocurrido ayer desembocó en momentos de confusión y pánico por el humo que se apoderó del ambiente en avenida Colón 46 y que obligó al arduo trabajo de los servidores públicos para normalizar la contingencia.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el secretario gremial de los Judiciales, Lucas Di Nucci, planteó su preocupación: “Estamos preocupados por lo de ayer y lo ocurrido hace 20 días porque la situación edilicia la venimos denunciando hace mucho tiempo y pone en riesgo a la integridad de los trabajadores”.

“En la ocasión anterior pasó fuera del horario de trabajo, pero ahora el lugar estaba en pleno movimiento y hoy podríamos estar hablando de otra cosa. El edificio no tiene salida de emergencia, las alarmas y el detector de humo no funcionaron. Fueron los propios compañeros los que hicieron correr la voz para desalojar”, enfatizó Di Nucci.

En el programa “Bahía Hoy”, indicó que “las condiciones edilicias del Poder Judicial son muy críticas, con edificios que no cumplen con las medidas mínimas. Siempre estamos expuestos a que tengamos que lamentar algo aún más grave. Estamos visibilizando la problemática para solucionarla”.

“Haremos una asamblea mientras esperamos el informe técnico de EDES. Además llegará un técnico de seguridad e higiene que revisará el lugar para que nos garantice que está en óptimas condiciones para albergar a la gran cantidad de gente que asiste al edificio”, resaltó.

Por último, Di Nucci sostuvo: “Queremos tener certezas de los profesionales para saber que no hay riesgo para las personas. Espero que los compañeros tomen conciencia de lo que fue este hecho, pese a que por fortuna no pasó a mayores porque en estas condiciones no podemos seguir trabajando”.