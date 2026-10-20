Con un gol agónico de Paredes, Boca venció a Vasco da Gama y está en la final de la Sudamericana

Boca consiguió una victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro, en un encuentro correspondiente a la Copa Sudamericana. Lautaro Di Lollo y Miguel Ángel Merentiel marcaron en el primer tiempo, mientras que Leandro Paredes selló el resultado sobre el cierre.

El equipo argentino tuvo un comienzo efectivo y abrió el marcador apenas a los tres minutos. Di Lollo apareció de cabeza tras una asistencia de Lautaro Blanco y puso rápidamente en ventaja al conjunto visitante.

Vasco intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones, aunque Boca volvió a golpear a los 33 minutos. Merentiel aprovechó una asistencia de Leonel Flores y estableció el 2-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el conjunto brasileño adelantó sus líneas y consiguió descontar a los 20 minutos por intermedio de José Luis Rodríguez, quien había ingresado poco antes en reemplazo de Paulo Henrique.

La diferencia mínima mantuvo abierto el partido durante buena parte del segundo tiempo. Boca realizó modificaciones y entre los que ingresaron estuvo Paredes, quien reemplazó a Rodrigo Battaglia a los 11 minutos.

El mediocampista terminó siendo decisivo: a los 42 minutos recibió una asistencia de Alan Velasco y convirtió el 3-1 que aseguró la victoria del Xeneize.

El encuentro se disputó en el estadio Jornalista Mário Filho, conocido como Maracaná, y fue dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela Sáez.

Con información de TyC Sports