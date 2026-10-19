Caso Herro: "En menos de un mes vendieron las propiedades de mi padre"

En la previa del inicio del juicio oral contra la exfiscal y exdiputada provincial María Marta Corrado, Maximiliano Rodríguez Labastía, hijo del contador Adolfo Herro, asesinado en Cariló en 2005, volvió a denunciar las maniobras que, según sostiene, permitieron disponer de los bienes de su padre mientras todavía se tramitaba su reconocimiento judicial como heredero.

En diálogo con La Brújula 24, el damnificado recordó las operaciones inmobiliarias realizadas en aquellos años y cuestionó particularmente la velocidad con la que se concretaron las transferencias de propiedades.

“El tema, más allá de lo que se llevaron, también son las formas”, afirmó Rodríguez Labastía, quien tenía apenas 20 años cuando su padre fue asesinado.

En ese sentido, relató una situación que considera especialmente llamativa: mientras avanzaba en Bahía Blanca el juicio de filiación, se concretaban operaciones sobre inmuebles que habían pertenecido al contador.

“Mientras se estaba llevando un juicio de filiación acá y presentaban certificados médicos, por ejemplo, de que no podían asistir a una audiencia, en ese mismo día se estaban firmando dos escrituras en La Plata”, sostuvo.

Según detalló, se trataba de bienes de importante valor económico, entre ellos una casa ubicada en Cariló y un departamento en La Plata.

El damnificado aseguró que esas propiedades fueron transferidas y posteriormente vendidas nuevamente en un período muy breve.

“Si mal no me acuerdo, imaginate, son un montón de años, pero en menos de un mes vender esas propiedades... ¿Cuánto tarda en venderse una casa de, no sé, 500 mil dólares? Y no se vende dos veces en un mes”, planteó.

Rodríguez Labastía también cuestionó que las operaciones pudieran avanzar pese a que, según explicó, en el expediente sucesorio se había informado sobre la existencia de un juicio de filiación y se habían solicitado medidas cautelares para proteger el patrimonio.

“Se pidieron medidas cautelares en su momento en el sucesorio de La Plata, que extrañísimamente el juez decidió no darlas”, recordó.

Para el hijo de Herro, las circunstancias en las que se realizaron las operaciones constituyen uno de los aspectos centrales de su reclamo judicial, que se prolonga desde hace más de dos décadas.

La causa tuvo un antecedente importante en 2022, cuando seis imputados fueron absueltos en un juicio anterior. Aquella resolución, que Rodríguez Labastía cuestionó públicamente, todavía se encuentra bajo revisión judicial, según señaló.

Ahora será el turno de María Marta Corrado, cuyo proceso se tramitó por separado y que deberá responder ante la Justicia por su presunta participación en las maniobras investigadas.

El debate, que tiene previstas cinco jornadas, está a cargo de la jueza María Mercedes Rico, con intervención del fiscal Gabriel Lopazzo.

“Se resolvió el viernes al mediodía que se hacía hoy. Hasta último momento estuvimos esperando, no sabíamos si arrancaba o no”, contó Rodríguez Labastía poco antes de la audiencia prevista para las 9:30.

Sobre sus expectativas, reconoció el desgaste que le provocaron tantos años de litigio. “Esperemos que no pase lo mismo, pero la verdad, uno no va con mucha esperanza ya”, expresó en referencia a las absoluciones anteriores.

Pese a todo, aseguró que considera esclarecidos los hechos que motivaron su reclamo, independientemente de lo que determine el nuevo juicio.

“La verdad ya triunfó porque ya se sabe qué pasó, ya se sabe cómo fue”, concluyó.