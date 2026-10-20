EE.UU. condicionó el apoyo financiero después de 2027 a que la Argentina siga "hacia la derecha"

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, vinculó la continuidad del respaldo financiero norteamericano después de 2027 con el rumbo político que adopte el país y expresó un apoyo explícito al gobierno de Javier Milei.

Durante un encuentro de la Cámara de Comercio Argentina-Texas realizado en Neuquén, en paralelo a Argentina Oil & Gas Patagonia, el diplomático adelantó que podrían movilizarse hasta US$20.000 millones durante el próximo año para iniciativas vinculadas principalmente con energía y minería.

“Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección”, señaló Lamelas. Y agregó: “Nosotros estamos apoyando a este Gobierno y esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después”.

El embajador sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a continuar financiando iniciativas una vez superado ese plazo si el país mantiene el actual rumbo. Luego explicitó su posición al afirmar que Washington respalda al gobierno de Milei “si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”.

Lamelas mencionó entre los organismos involucrados al Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Departamento de Estado.

También indicó que trabaja con DFC sobre cinco iniciativas estratégicas por casi US$10.000 millones, aunque no precisó si están contempladas dentro de la cifra global anunciada.

Entre las operaciones mencionadas aparece Argentina LNG, encabezada por YPF, ENI y XRG. EXIM presentó para ese desarrollo una propuesta indicativa, todavía no vinculante, de hasta US$6.000 millones destinada a financiar bienes y servicios estadounidenses.

El esquema se enmarca además en el Corredor Andes-Atlántico, destinado a vincular recursos mineros y energéticos con puertos y mercados internacionales. Lamelas también cuestionó la participación de proveedores chinos en infraestructura crítica por los riesgos que, según afirmó, pueden representar para la protección de datos.

Con información de La Nación