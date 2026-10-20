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Legislatura bonaerense aprobó la Ley Ema con nuevas medidas contra el acoso digital
La norma destinada a prevenir y abordar situaciones de acoso digital en las escuelas.
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la denominada Ley Ema, una norma destinada a prevenir y abordar situaciones de acoso digital en las escuelas. La iniciativa también fue acompañada por otra regulación que restringe el uso de celulares y otras pantallas durante las horas de clase en los colegios secundarios de la provincia.
La Ley Ema surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se suicidó en agosto de 2024 luego de que un video íntimo suyo fuera difundido sin consentimiento en el ámbito escolar. Su madre, Laura Sánchez, impulsó primero una guía de prevención y luego el proyecto que finalmente llegó a la Legislatura.
La propuesta incorpora contenidos obligatorios vinculados con ciudadanía digital segura, consentimiento, privacidad, uso crítico de la tecnología y derechos en entornos virtuales. Además, establece capacitación docente obligatoria y la actualización de protocolos para intervenir ante situaciones concretas.
La norma amplía además el concepto de violencia para incluir la difusión no consentida de material íntimo, la sextorsión, la pornovenganza, el ciberbullying, el hostigamiento y los discursos de odio misóginos. Su sanción se produce en un contexto marcado por casos recientes de imágenes manipuladas con inteligencia artificial en las que aparecieron alumnas de distintas instituciones.
En paralelo, Diputados convirtió en ley una regulación para limitar el uso de teléfonos y otras pantallas en el nivel secundario. Los estudiantes podrán llevar sus dispositivos, pero no utilizarlos durante la cursada, salvo que exista una finalidad pedagógica autorizada por el docente o una necesidad vinculada con la salud.
La medida incorpora así a las escuelas secundarias a la Ley provincial 15.534, que ya regulaba estos dispositivos en el nivel primario, con el objetivo de unificar criterios en ambos niveles educativos. Busca reforzar prevención y ofrecer respuestas institucionales ante nuevas formas de violencia entre estudiantes.
Con información de DIB
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