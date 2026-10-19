Asensio pedirá arresto domiciliario si le dictan la prisión preventiva

La defensa de Horacio "Chacho" Asensio, el exentrenador de hockey acusado de abusos sexuales contra jugadoras menores de edad en Monte Hermoso, rechazó en las últimas horas el pedido de prisión preventiva presentado por el fiscal Diego Torres y prepara una solicitud de arresto domiciliario en caso de que la Justicia resuelva mantenerlo detenido.

El planteo fue realizado por el abogado Maximiliano De Mira, quien se opuso al requerimiento formulado por el titular de la UFIJ Nº 4 y anticipó que buscará una morigeración de la medida de coerción.

De esta manera, si la jueza de Garantías Marisa Promé dispone la prisión preventiva, la defensa solicitará que Asensio pueda cumplirla bajo la modalidad de arresto domiciliario, eventualmente mediante una caución real o fianza.

El entrenador, de 59 años, permanece alojado en Villa Floresta desde comienzos de octubre, luego de haber sido detenido el 20 de septiembre en su vivienda del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata.

Como informó oportunamente La Brújula 24, el fiscal Torres solicitó formalmente la prisión preventiva el pasado viernes, después de obtener una prórroga de 15 días para incorporar nuevos elementos probatorios a la investigación.

La causa se concentra en presuntos abusos sexuales cometidos entre 2012 y 2013, cuando Asensio estaba al frente del hockey del Club Deportivo Monte Hermoso.

Al menos tres exjugadoras que eran adolescentes al momento de los hechos denunciaron situaciones de índole sexual atribuidas al entrenador. La investigación también incorporó otros testimonios que, según la querella, describen episodios de características similares.

Asensio está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación o guarda de la víctima.

La defensa ya había intentado conseguir su libertad mediante un planteo de prescripción de la acción penal, al considerar que había transcurrido el plazo legal para seguir la investigación. Sin embargo, el 29 de septiembre, la jueza rechazó ese argumento y desestimó el pedido de sobreseimiento, en coincidencia con la postura del fiscal y del abogado querellante.

Ahora, la magistrada deberá resolver el nuevo planteo de la defensa frente al pedido de prisión preventiva. En caso de que haga lugar al requerimiento fiscal, el abogado de Asensio buscará que la detención siga bajo arresto domiciliario, una alternativa que también necesitará autorización judicial.

Mientras tanto, el exentrenador seguirá alojado en la unidad penitenciaria a la espera de una definición sobre su situación procesal.