Ingeniero White: falleció un hombre que se descompensó mientras conducía

Un hombre de 71 años falleció la tarde de este martes luego de que se descompensara mientras conducía su auto en Ingeniero White.

Según pudo saber esta redacción, la víctima impactó contra un auto estacionado y, al momento de llegar los equipos de emergencia, constataron que había muerto.

El hecho ocurrió en Mascarello al 3600. El vehículo que conducía era un Chevrolet Agile color blanco y colisionó con uno marca Fiat, modelo Palio Adventure.

En el lugar trabajó personal de ambulancia, Comisaría Tercera y Policía Científica. De acuerdo con información preliminar, la víctima era diabética, por lo que puede haberse tratado de una descompensación vinculada con esa condición.