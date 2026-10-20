Lo atrapan in fraganti y creen que podría estar involucrado en una seguidilla de robos

Un hombre de 34 años fue detenido en la mañana de este martes luego de ser sorprendido dentro de un predio ubicado en Líbano al 5800, al que habría ingresado tras dañar el cerco perimetral. La Policía también lo investiga por su presunta participación en una serie de robos cometidos bajo una modalidad similar en distintos puntos de la ciudad.

El procedimiento se registró alrededor de las 7.30, cuando un testigo advirtió que un individuo había ingresado a la propiedad después de superar el tejido que rodea el terreno y dio aviso a las autoridades.

Personal del Comando de Patrullas, con intervención de la Subcomisaría de General Daniel Cerri y la Comisaría Quinta, se presentó en el lugar y encontró en el interior a Marcos Andrés Amorena, de 34 años.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso tenía en su poder distintas herramientas utilizadas para tareas de desarme, por lo que fue inmediatamente detenido. Sin embargo, el operativo permitió avanzar en otras investigaciones por delitos contra la propiedad registrados en diferentes sectores de la ciudad.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y registros fílmicos incorporados a otras causas, los investigadores establecieron coincidencias entre las prendas de vestir que llevaba Amorena al momento de su detención y las utilizadas por un sospechoso registrado durante otros hechos delictivos.

Además, los efectivos secuestraron una motocicleta Guerrero Trip 110 de color rojo que, según la investigación, habría sido utilizada para desplazarse durante algunos de los robos denunciados en jurisdicción de las comisarías Quinta y Séptima.

Uno de los antecedentes recientes investigados en jurisdicción de la seccional Quinta es el importante robo de radiadores y piezas de maquinaria agrícola denunciado el pasado 6 de octubre en un predio situado en el sector de Don Bosco y Sesquicentenario. En aquella oportunidad, una familia denunció que delincuentes habían desmantelado parcialmente tractores, cosechadoras y un camión para sustraer sus radiadores, provocando serias pérdidas económicas.

"Es un montón de material, un montón de dinero y daño", había lamentado una de las damnificadas en declaraciones a La Brújula 24.

Por el momento, no se informó oficialmente que Amorena esté vinculado con ese episodio en particular, pero la Policía confirmó que se encuentra bajo investigación por diversos hechos contra la propiedad cometidos con una modalidad similar.

La causa por la detención de este martes fue caratulada como tentativa de robo agravado por efracción y robos reiterados, mientras continúan las tareas para determinar su posible responsabilidad en otros delitos.