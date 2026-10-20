La venta de nafta en Bahía: qué muestran las cifras al cierre de septiembre

La venta de combustibles en Bahía Blanca mantuvo comportamientos diferentes durante los primeros nueve meses del año: el gasoil continuó por encima de los registros de 2025, mientras que las naftas y el GNC todavía muestran caídas en el acumulado, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Entre enero y septiembre, las estaciones de servicio de la ciudad despacharon 55.934,33 metros cúbicos de naftas, un 1,1% menos que los 56.582,92 metros cúbicos comercializados durante el mismo período del año pasado.

La nafta súper, que concentra la mayor parte del mercado, acumuló 37.409,65 metros cúbicos y registró una disminución interanual del 2,9%. Representó cerca del 67% del total vendido dentro de ese segmento.

La premium, en cambio, mantuvo una evolución positiva: alcanzó los 18.288,11 metros cúbicos durante los primeros nueve meses y creció un 4,6% frente al mismo período de 2025.

En la evolución mensual, septiembre mostró una recuperación de las ventas de naftas. Durante el mes se comercializaron 6.503,1 metros cúbicos, el volumen mensual más alto en lo que va de 2026. La cifra significó una suba del 4,2% respecto de agosto y del 6,6% en comparación con septiembre del año pasado.

La súper alcanzó en septiembre los 4.435,18 metros cúbicos, con incrementos del 5% mensual y del 7,7% interanual. La premium llegó a 2.067,92 metros cúbicos, un 2,5% más que en agosto y un 4,5% por encima de igual mes de 2025.

El gasoil, por su parte, acumuló 55.900,86 metros cúbicos entre enero y septiembre, un incremento del 4,1% respecto de los 53.690,92 metros cúbicos registrados un año antes.

Solo durante septiembre se comercializaron 6.447,76 metros cúbicos de gasoil, un 3,4% más que en agosto y un 5,7% por encima del mismo mes de 2025.

De esta manera, los despachos de combustibles líquidos (naftas y gasoil) alcanzaron los 111.835,19 metros cúbicos durante los primeros nueve meses del año, frente a los 110.273,84 metros cúbicos del mismo período de 2025. La variación positiva fue del 1,4%.

En cuanto al GNC, entre enero y septiembre se vendieron 8.158.487,89 metros cúbicos, una baja del 3,8% en comparación con los 8.477.171,64 metros cúbicos acumulados en igual período del año pasado.

Sin embargo, septiembre mostró una mejora en la comparación interanual: se despacharon 962.303,40 metros cúbicos, un 8,7% más que en el mismo mes de 2025. Frente a agosto, en cambio, las ventas disminuyeron un 2,6%.