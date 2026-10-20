"Creo que Casciari no es un estafador, pero no pongo las manos en el fuego por nadie"

Agustín "Rada" Aristarán se pronunció sobre la polémica que rodea al escritor Hernán Casciari, denunciado penalmente por un grupo de inversores que participaron en proyectos audiovisuales de su productora Orsai. El actor y humorista defendió al autor, aunque aclaró que desconoce los detalles de las operaciones cuestionadas.

En declaraciones al programa Intrusos, de América TV, Rada reconoció que la denuncia lo tomó por sorpresa debido a su participación en una de las películas realizadas por la productora.

"Por supuesto que me sorprendió. Soy parte de una de las películas de Casciari y de Orsai", expresó. El artista manifestó que no considera que el escritor haya cometido una estafa, aunque evitó realizar una defensa incondicional. "No creo que Orsai, que Casciari sean estafadores. No pongo las manos en fuego por nadie, pero no creo que lo sean, porque conozco cómo trabajaron y demás", sostuvo.

Rada, quien actuó en la película Canelones, consideró que los problemas denunciados podrían estar relacionados con los resultados económicos de algunas producciones. "Sí creo que no le salió bien uno de los proyectos. Hubo gente que quedó, que no tiene lo que esperaban. Pero bueno, cuando uno invierte también esas cosas pueden pasar", señaló.

El humorista también aclaró que su relación con Casciari es exclusivamente profesional y que no mantiene un vínculo de amistad con el escritor. "Fui contratado por una película, por Canelones. No tengo una relación de amistad tampoco", explicó.

🗣️ RADA SE METE EN LA POLÉMICA DE CASCIARI: "NO CREO QUE SEA ESTAFADOR, NO LE SALIÓ BIEN EL PROYECTO" @intrusos #Intrusos26Años https://t.co/TlNbCvgJPW — América TV (@AmericaTV) October 19, 2026

En ese sentido, aseguró que conoce las condiciones de su propio contrato, pero no los mecanismos de financiamiento utilizados para llevar adelante las producciones. La controversia comenzó luego de que un grupo de inversores presentara una denuncia penal contra Casciari y Orsai Audiovisuales por presunta estafa y administración fraudulenta.

Los denunciantes cuestionan el manejo de los fondos aportados para financiar películas y series, así como los bajos rendimientos económicos que recibieron por sus inversiones. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34 de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Casciari rechazó las acusaciones y reconoció que existieron errores en la gestión de los proyectos, aunque negó cualquier maniobra fraudulenta. El escritor también difundió documentación relacionada con los gastos y pagos realizados por la productora entre 2021 y 2025, con el objetivo de respaldar su versión.

Consultado sobre ese descargo, Rada volvió a expresar su confianza en el acusado, pero insistió en que no conoce todos los detalles del conflicto. "Yo creo que Hernán Casciari no es estafador. Lo creo, y es lo que digo en todos lados", concluyó.