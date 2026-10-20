Murió Marcela Ortiz, recordada actriz de los años 90: tenía 61 años

La actriz y exmodelo Marcela Ortiz murió a los 61 años luego de protagonizar un accidente automovilístico en la localidad de Benavídez, partido bonaerense de Tigre. La noticia se conoció este lunes y provocó conmoción en el mundo del espectáculo, donde había alcanzado gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en la zona de Villa La Ñata, cuando el Renault Sandero que conducía perdió el control y terminó dentro de una zanja, en inmediaciones de las calles Dean Funes y Seguí.

Según informó Infobae, la actriz viajaba sola y fue encontrada inconsciente dentro del vehículo. Personal de bomberos intervino para retirarla del automóvil, mientras que los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizaron un desfibrilador y le administraron adrenalina, aunque no consiguieron salvarle la vida.

La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento, ya que una de las hipótesis apunta a que Ortiz pudo haber sufrido una descompensación cardíaca antes de perder el control del automóvil.

De acuerdo con la periodista Fernanda Iglesias, la actriz había compartido una salida al cine con Samantha Farjat y posteriormente ambas fueron a tomar un helado. Antes de regresar a su casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que Ortiz tomaba por un problema cardíaco.

El accidente se produjo después de que dejara a su amiga y continuara sola hacia su domicilio. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Benavídez, encabezada por Cosme Iribarren, que solicitó una autopsia para establecer si la muerte fue consecuencia del impacto o de un problema de salud previo.

Marcela Ortiz había comenzado su carrera como modelo y posteriormente se incorporó al mundo de la actuación. Fue una de las denominadas "chicas de Olmedo" y participó en distintas producciones humorísticas del cine y la televisión argentina.

Durante los años 90 también tuvo una fuerte presencia mediática por su relación con el actor Raúl Taibo, con quien se casó y protagonizó una separación que ocupó durante meses las páginas de las revistas de espectáculos.

Posteriormente contrajo matrimonio con el empresario Samy Saúl, sobrino del histórico productor televisivo Alejandro Romay, con quien tuvo a su hija Shelsian. Precisamente, la joven de 26 años confirmó el fallecimiento de su madre a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó su dolor por la pérdida.

"Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés", escribió. Y agregó: "Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto".

Mientras familiares y allegados despiden a la actriz, la investigación judicial continúa para esclarecer qué provocó el accidente que terminó con su vida.