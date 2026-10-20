Un motociclista terminó detenido: circulaba una pistola cargada y cocaína

Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada de este martes en Bahía Blanca luego de que la Policía encontrara una pistola cargada debajo del asiento de su motocicleta. Posteriormente, en la comisaría, también le secuestraron una sustancia que sería cocaína.

El procedimiento se desarrolló alrededor de la 1 en la intersección de Di Sarli y Almafuerte, donde efectivos del Comando de Patrullas realizaban recorridas preventivas e identificaban a personas que se encontraban en la vía pública.

En esas circunstancias, los uniformados interceptaron a Cristian Alejandro Carotti Peña, quien circulaba en una motocicleta Honda GLH 150. Al inspeccionar el rodado, los policías encontraron debajo del asiento una pistola Browning calibre 11,25 milímetros, con un cargador que contenía siete municiones.

Ante el hallazgo, el motociclista fue detenido por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que contempla los delitos relacionados con la tenencia y portación ilegal de armas de fuego.

Posteriormente, cuando el hombre fue trasladado a la Comisaría Quinta, los efectivos revisaron sus pertenencias y encontraron una bolsa de nylon con una sustancia de características similares al clorhidrato de cocaína, que también fue secuestrada.

Durante el mismo operativo, la Policía identificó a otro hombre de 28 años, quien fue demorado por averiguación de identidad y medios de vida. Además, le secuestraron dos teléfonos celulares que llevaba en una mochila para establecer su procedencia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Quinta, con intervención de las fiscalías N° 15 y N° 19. La investigación comprende presuntas infracciones al Código Penal por la tenencia del arma, a la Ley de Estupefacientes 23.737 y a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, además de las actuaciones por averiguación de identidad y procedencia de los elementos secuestrados.