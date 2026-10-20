Deportes
Liga de Plata: San Lorenzo, Ateneo, 9 de Julio y Pacífico pican adelante en los cuartos de final
Ganaron el primer partido de sus respectivas series. Los cruces, al mejor de tres encuentros, continuarán el viernes con las localías invertidas.
La Liga Bahiense de Básquetbol Plata puso en marcha este martes los cuartos de final, con victorias de San Lorenzo, Ateneo, 9 de Julio y Pacífico en el primer encuentro de las series que definirán a los semifinalistas.
San Lorenzo, el mejor ubicado de la fase regular, derrotó como local a El Nacional por 74 a 60 y quedó 1-0 arriba en el cruce.
La sorpresa de la jornada se produjo en Punta Alta, donde Ateneo venció 58 a 57 a Altense y se adelantó en una llave que ahora continuará en cancha del conjunto bahiense.
Por su parte, 9 de Julio superó a Argentino por 87 a 77 y también consiguió el primer punto de la serie.
El triunfo más amplio de la noche fue para Pacífico, que se impuso 84 a 61 sobre Sportivo Bahiense y quedó a una victoria de avanzar a semifinales.
Las cuatro series se disputan al mejor de tres partidos y tendrán continuidad el próximo viernes, cuando se inviertan las localías. En caso de ser necesarios terceros encuentros, volverán a jugarse en las canchas de los equipos mejor ubicados.
El ganador de los playoffs conseguirá el ascenso a la Liga Bahiense de Oro, mientras que el perdedor de la final tendrá otra oportunidad mediante una promoción al mejor de cinco partidos frente al penúltimo de la máxima categoría.
En paralelo continuará la lucha por la permanencia entre La Falda y Espora. El conjunto puntaltense está 1-0 arriba y el segundo partido se disputará el viernes en Punta Alta. El perdedor de esa serie descenderá a la Liga Bahiense de Bronce, mientras que el ganador deberá afrontar una promoción.
Liga de Plata: San Lorenzo, Ateneo, 9 de Julio y Pacífico pican adelante en los cuartos de final
Con un gol agónico de Paredes, Boca venció a Vasco da Gama y está en la final de la Sudamericana
La venta de nafta en Bahía: qué muestran las cifras al cierre de septiembre
Legislatura bonaerense aprobó la Ley Ema con nuevas medidas contra el acoso digital
EE.UU. condicionó el apoyo financiero después de 2027 a que la Argentina siga "hacia la derecha"
Más Leídas
-
Noticias B17 horas ago
Un motociclista terminó detenido: circulaba con una pistola cargada y cocaína
-
Noticias B15 horas ago
Una joven llamó al 911 y la Policía logró salvarle la vida a su amigo
-
Noticias A12 horas ago
Apartan a la enfermera que utilizó una ambulancia para "rescatar" a su hija accidentada
-
Espectáculos17 horas ago
"Creo que Casciari no es un estafador, pero no pongo las manos en el fuego por nadie"
-
Destacada B4 horas ago
Ingeniero White: falleció un hombre que se descompensó mientras conducía
-
Espectáculos17 horas ago
Murió Marcela Ortiz, recordada actriz de los años 90: tenía 61 años
-
Noticias B11 horas ago
Lo atrapan in fraganti y creen que podría estar involucrado en una seguidilla de robos
-
El Tiempo17 horas ago
Aumenta la nubosidad y llega la inestabilidad a la noche en un martes cálido