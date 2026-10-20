Liga de Plata: San Lorenzo, Ateneo, 9 de Julio y Pacífico pican adelante en los cuartos de final

La Liga Bahiense de Básquetbol Plata puso en marcha este martes los cuartos de final, con victorias de San Lorenzo, Ateneo, 9 de Julio y Pacífico en el primer encuentro de las series que definirán a los semifinalistas.

San Lorenzo, el mejor ubicado de la fase regular, derrotó como local a El Nacional por 74 a 60 y quedó 1-0 arriba en el cruce.

La sorpresa de la jornada se produjo en Punta Alta, donde Ateneo venció 58 a 57 a Altense y se adelantó en una llave que ahora continuará en cancha del conjunto bahiense.

Por su parte, 9 de Julio superó a Argentino por 87 a 77 y también consiguió el primer punto de la serie.

El triunfo más amplio de la noche fue para Pacífico, que se impuso 84 a 61 sobre Sportivo Bahiense y quedó a una victoria de avanzar a semifinales.

Las cuatro series se disputan al mejor de tres partidos y tendrán continuidad el próximo viernes, cuando se inviertan las localías. En caso de ser necesarios terceros encuentros, volverán a jugarse en las canchas de los equipos mejor ubicados.

El ganador de los playoffs conseguirá el ascenso a la Liga Bahiense de Oro, mientras que el perdedor de la final tendrá otra oportunidad mediante una promoción al mejor de cinco partidos frente al penúltimo de la máxima categoría.

En paralelo continuará la lucha por la permanencia entre La Falda y Espora. El conjunto puntaltense está 1-0 arriba y el segundo partido se disputará el viernes en Punta Alta. El perdedor de esa serie descenderá a la Liga Bahiense de Bronce, mientras que el ganador deberá afrontar una promoción.