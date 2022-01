Nicolás Telker: “Gracias a todos ustedes es que hoy estoy acá”

Nicolás Telker dice que volvió a nacer dos veces. La primera cuando salió de la terapia intensiva por Covid y la segunda cuando logró recuperarse de una seria falla multiorgánica poco después, una crisis de salud en la que la solidaridad de la ciudad nuevamente se mostró.

“Estoy muy agradecido con la movilización que se hizo en su momento, en cuanto a los medios en general, la gente que colaboró con bonos contribución, que colaboró haciendo contactos para llegar a (Hospital) El Cruce, gracias a todos ustedes es que yo hoy estoy acá”, dijo en el programa Nunca es Tarde, uno de los espacios de La Brújula 24 donde se conoció su historia meses atrás.

Nicolás agregó que le puso garra y que contó con profesionales médicos de alta calidad, tanto en el Hospital Penna, como en Buenos Aires.

“En un principio, cuando pasé a terapia me la vi muy oscura, lo primero que te pasa por la cabeza es lo peor, pensé primero que no iba a poder caminar, que no iba a poder acompañar a mi hijo de 6 años y un montón de cosas. De la oscuridad de a poquito empezó a salir el sol”, comentó desde su casa sobre su proceso de recuperación.

Nicolás tuvo derrames cerebrales, formación de edemas sobre los derrames, pérdida total de la capacidad motriz en miembros inferiores y superiores y convulsiones, en el marco de una falla multiorgánica tras padecer Covid.

“Hoy me puedo parar, comer solo, después de mucho tiempo, cepillarme los dientes. Después de pasar de una cama sin poder moverte, saber que pode´s volver a la normalidad es fuerte”, dijo con la voz cortada por la emoción.