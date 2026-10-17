Torneo Clausura: un sábado con la mira puesta en la tabla anual

Si bien la jornada del domingo se llevará todos los flashes por el clásico de Avellaneda y las presentaciones de San Lorenzo en La Plata y River en Córdoba, la de este sábado no se queda atrás. Es que saldrán a la cancha nada menos que cuatro de los mejores cinco equipos de la tabla anual al iniciar la fecha.

Independiente Rivadavia, el líder de la anual al principio de la fecha (52 puntos), será local de Tigre desde las 17:30 (TNT Sports Premium) en busca de reponerse del tremendo 0-5 sufrido en Rosario y con la posibilidad de no solo ceder en la lucha por el título 2026 sino también caerse de los puestos de clasificación a octavos de final en el Clausura: está octavo en la zona b con 18 puntos y un traspié lo podría dejar abajo de River (17) si el domingo vence a Belgrano. El Matador, en tanto, suma 12 y se juega sus últimas fichas para entrar a playoffs.

Argentinos Juniors, con 51 en la anual y uno de los líderes de la B con 22, visitará a Banfield, que esta en una situación similar a la de Tigre: con 13 puntos, un mal resultado prácticamente lo dejaría afuera de los octavos de final. Se estarán midiendo desde las 15, con televisación de TNT Sports Premium.

Rosario Central, con 50 en anual y también como puntero de la B con 22, irá a Tucumán para enfrentar a un Atlético que suma 14 unidades para ubicarse inmediatamente abajo de River. Jugarán a las 20, con televisación de ESPN Premium.

Luego viene Vélez, con 49 en la anual y 21 en la A (4º), enfrentando a Gimnasia de Mendoza en Liniers desde las 20 (TNT Sports Premium) en un mano a mano zonal ya que el Lobo suma 20.

El otro partido de la jornada será entre Platense y Lanús, a las 17:30 en Vicente López (ESPN Premium). El Calamar suma 11 en la A y sus aspiraciones penden de un hilo: el último en clasificarse aquí hasta ahora es Newell’s con 17. Lanús está 5º con 20 y no puede descuidarse, mientras apunta también a sumar para clasificar a la próxima Sudamericana.

La Tabla Anual

Clausura - Zona A

Clausura - Zona B

Fuente: Página 12