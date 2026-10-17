Detuvieron a dos hombres por el robo a una joyería: entraron por el techo e hicieron un boquete

Dos hombres fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados por personal de la Comisaría Quinta, en el marco de la investigación por un robo cometido el 10 de octubre en una joyería ubicada en Don Bosco al 1300.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se llevaron a cabo este viernes, por disposición del Juzgado de Garantías Nº3 bahiense, y permitieron identificar a los presuntos responsables del hecho, quienes habían ingresado al establecimiento mediante una maniobra de escalamiento y la realización de un boquete.

Los arrestados fueron identificados como Rodrigo Fabio Acuña, de 26 años, y Juan José Rubio del Fino, de 30, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº7.

La investigación estuvo a cargo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quinta y contó con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que aportó imágenes de sus cámaras de seguridad para realizar el seguimiento de los sospechosos y contribuir a su identificación.

A partir de las tareas investigativas y los elementos reunidos, la Justicia autorizó los allanamientos que permitieron concretar ambas aprehensiones y recuperar parte de lo sustraído.

Uno de los procedimientos se realizó en un inmueble de Manzana de las Luces 2052, donde los efectivos secuestraron un Chevrolet Cruze gris, dominio OSM 686, que habría sido utilizado durante el robo.

Además, recuperaron un reloj de pulsera de edición limitada, reconocido por el denunciante como uno de los objetos sustraídos, junto con prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

El episodio que originó la investigación ocurrió el 10 de octubre en el local de Gemma Chic, ubicado en Don Bosco 1353.

De acuerdo con la reconstrucción policial, dos delincuentes accedieron al lugar tras escalar por los techos y realizar una abertura en la parte superior del inmueble. Una vez adentro, sustrajeron dos relojes e intentaron acceder a una joyería lindante mediante otro boquete.

Sin embargo, la activación de una alarma sonora provocó que escaparan antes de concretar el ingreso al establecimiento vecino.

Como parte del operativo, los investigadores también allanaron una propiedad de Río Atuel 3055, aunque el procedimiento arrojó resultado negativo para el secuestro de elementos vinculados con el hecho.

La causa continúa bajo la intervención de la UFIJ Nº7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras avanzan las pericias sobre los objetos incautados.