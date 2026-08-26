Meta acepta pagar casi US$ 17 mil millones por incitar la adicción de menores a las redes

Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, acordó pagar hasta US$ 16.680 millones para resolver demandas presentadas por distintos estados de Estados Unidos, que acusaban a la compañía de diseñar sus plataformas para generar adicción entre niños y adolescentes y de engañar a los usuarios respecto de los riesgos asociados a su utilización.

El entendimiento permitirá evitar un juicio federal en California que concentraba los reclamos de 29 estados. La tecnológica negó las acusaciones y cualquier responsabilidad, aunque aceptó el acuerdo para poner fin a un prolongado litigio. La resolución todavía deberá ser aprobada por un juez.

Como parte del convenio, Meta deberá implementar nuevas protecciones para usuarios de entre 13 y 17 años. Entre ellas se incluyen sistemas de verificación de edad y la eliminación de cuentas pertenecientes a menores de 13 años. También se bloquearán de manera predeterminada las notificaciones y el acceso general a las aplicaciones durante la noche, salvo los mensajes directos.

Además, se fijará un límite diario de utilización de dos horas y se incorporará un “modo escolar” que silenciará las notificaciones durante el horario de clases. Los adolescentes recibirán también advertencias obligatorias después de 15, 60 y 90 minutos de uso continuo para incentivarlos a abandonar temporalmente la plataforma.

El fiscal general de Virginia, Jay Jones, aseguró que “durante años, Meta engañó intencionalmente al público sobre las características de diseño adictivas y dañinas” de sus servicios y sostuvo que las modificaciones permitirán proteger a los niños de posibles daños digitales.

Por su parte, Meta afirmó que continúa ampliando sus herramientas destinadas a familias y adolescentes. “Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es un imperativo absoluto para Meta”, señaló la empresa.

El acuerdo fue anunciado después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, declarara ante la Justicia. También estaba previsto el testimonio del CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Tras conocerse la noticia, las acciones de la compañía registraron una suba superior al 3% en Wall Street.

Con información de Clarín