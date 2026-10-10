Noticias A
Conocé la aplicación creada por bahienses para reducir el uso del celular
Joaquín Velazquez Arriola y Matías Freije tienen 19 años y desarrollaron una solución física para limitar distracciones digitales.
Cada vez más jóvenes demuestran que la edad no es un límite para emprender, innovar y crear soluciones a problemas reales. Mientras muchos pasan horas consumiendo contenido en redes sociales, otros eligen desarrollar ideas que buscan mejorar la vida de las personas.
Ese es el caso de Joaquín Velazquez Arriola y Matías Freije, dos amigos de Bahía Blanca que, con apenas 19 años, decidieron convertir una preocupación cotidiana en un proyecto tecnológico con impacto social: BLOQ, una herramienta pensada para reducir la dependencia del celular.
En diálogo con Modo Sábado, por La Brújula 24, Joaquín contó cómo nació la idea. “BLOQ surge tras una conversación con Mati, mi socio, de decir: no estamos haciendo nada que resuelva un problema nuestro”, explicó.
A partir de esa charla, ambos identificaron una dificultad que se repetía en su rutina. “Llegamos a la conclusión de que el celular era algo que nos frenaba mucho y nos perjudicaba”, señaló el joven, al referirse a las distracciones que aparecen al momento de estudiar, trabajar o realizar cualquier actividad que requiere concentración.
La diferencia de BLOQ con otras aplicaciones es que no depende únicamente de la voluntad del usuario. Según explicó Joaquín, muchas herramientas de bloqueo pueden desactivarse desde el mismo teléfono, por lo que el problema continúa.
“Hay que hacer algo físico que ayude a la fuerza de voluntad”, resumió. La propuesta combina una aplicación con un soporte físico que obliga a alejarse del teléfono para poder desbloquear determinadas funciones.
El dispositivo funciona con tecnología NFC y permite configurar modos de bloqueo para distintas aplicaciones, como Instagram, TikTok, Twitter u otras plataformas instaladas en el celular. También se pueden programar rutinas, por ejemplo, para bloquear el teléfono durante la noche y evitar su uso antes de dormir o apenas al levantarse.
Joaquín explicó que la idea es dejar el BLOQ lejos del celular, incluso en otro lugar físico, para que el acceso no sea inmediato. “La idea es dejarlo lejos, incluso irse a la facultad y dejarlo en tu casa”, detalló.
El proyecto ya fue lanzado al mercado hace tres meses y, según contó, la respuesta de los usuarios fue muy positiva. “Gente que lo usa para estudiar nos muestra los resultados de los exámenes”, relató, y agregó que también lo utilizan padres que buscan acompañar a sus hijos en una relación más saludable con el celular.
Con BLOQ, Joaquín y Matías buscan demostrar que una idea nacida entre amigos puede convertirse en una herramienta concreta para ordenar rutinas, mejorar la concentración y recuperar tiempo de calidad.
El mensaje, además, apunta a otros adolescentes y jóvenes que sueñan con emprender: no esperar a tener todas las respuestas, sino animarse a empezar, probar y aprender en el camino.
Conocé la aplicación creada por bahienses para reducir el uso del celular
Gastón Pauls, antes de llegar a Bahía: "El consumo tiene prensa, la recuperación no"
Se quedó dormido, cruzó de carril y terminó contra un paredón en Villa Arias
Paredes se desgarró, se pierde las semis de la Copa y podría volver en el Superclásico
Colapinto le pegó a la pared y largará 16° en Singapur
Más Leídas
-
Noticias B15 horas ago
Una simulación de invierno nuclear ubica a la Argentina como posible refugio
-
Destacada C19 horas ago
Femicidio en Punta Alta: qué reveló la autopsia sobre la muerte de la víctima
-
Noticias B17 horas ago
Dos detenidos por cinco robos con inhibidores: se recuperó parte del botín
-
Destacada A3 horas ago
Armados y encapuchados, robaron en una casa del barrio privado Bosque Alto
-
El Tiempo17 horas ago
El sábado será el día más inestable del fin de semana largo: cómo seguirá el tiempo
-
Noticias B16 horas ago
Fuerte choque entre dos motos: uno de los conductores resultó herido de gravedad
-
Noticias B22 horas ago
Conicet lanzó un videojuego para aprender cómo trabajan los científicos
-
Noticias B21 horas ago
El Gobierno apeló el fallo por el financiamiento universitario y habrá marcha en Bahía