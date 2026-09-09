Cómo hacer la foto con estética de los 80 que se volvió viral en redes sociales

Una nueva tendencia comenzó a multiplicarse durante las últimas horas en redes sociales: usuarios utilizan inteligencia artificial para transformar fotografías actuales en retratos con estética de los años 80.

El desafío ganó terreno principalmente en Instagram y TikTok, donde comenzaron a aparecer imágenes con peinados voluminosos, ropa de colores intensos, hombreras, maquillaje marcado y el aspecto característico de las fotografías analógicas de aquella década.

Para sumarse no es necesario tener conocimientos de edición. El procedimiento consiste en elegir una fotografía en la que el rostro se vea con claridad, cargarla en una herramienta como ChatGPT y pedirle que genere una nueva versión inspirada en los años 80.

En ChatGPT también puede utilizarse la sección de creación de imágenes y seleccionar la opción “80s flashback”, que prepara automáticamente las instrucciones necesarias para realizar la transformación. Luego solamente hay que incorporar la fotografía que servirá como referencia.

Quienes prefieran dar instrucciones propias pueden especificar que se mantengan los rasgos faciales y solicitar cambios únicamente en el peinado, la vestimenta, los accesorios, la iluminación y el fondo.

Una posible indicación es: “Transformá esta fotografía en un retrato realista de los años 80. Conservá mis rasgos y expresión, pero cambiá el peinado, la ropa y el escenario por elementos característicos de esa década. Que parezca una fotografía analógica tomada en un estudio de la época”.

Para obtener un resultado más preciso se recomienda utilizar una imagen bien iluminada, sin filtros y con el rostro despejado, ya que esa fotografía será la referencia utilizada por la inteligencia artificial.

La tendencia se convirtió rápidamente en uno de los contenidos retro más compartidos y combina dos fenómenos recurrentes en las redes sociales: la generación de imágenes mediante inteligencia artificial y la nostalgia por décadas pasadas.