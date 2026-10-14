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Colapinto pidió frenar los ataques de odio en redes: "No me ayudan ni a mí ni a mi futuro"
El piloto argentino cuestionó insultos y amenazas dirigidos contra integrantes de Alpine, colegas y miembros de otras escuderías.
Franco Colapinto realizó un fuerte llamado a sus seguidores para terminar con los mensajes de odio, insultos y amenazas que una parte de sus fanáticos publica contra otros pilotos, integrantes de Alpine y personas relacionadas con la Fórmula 1.
A través de un video difundido en Instagram, el argentino aseguró que esas expresiones, lejos de favorecerlo, pueden perjudicarlo tanto en lo personal como en su carrera deportiva.
“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí, ni a mi futuro”, expresó Colapinto, quien pidió modificar esa conducta y trabajar colectivamente para mejorar el clima alrededor de la categoría.
La problemática se había manifestado anteriormente, aunque tomó mayor dimensión después del Gran Premio de Azerbaiyán y volvió a crecer tras los abandonos que sufrió el argentino durante la carrera Sprint y el Gran Premio de Singapur.
Colapinto reconoció el respaldo que recibe desde sus primeros pasos en el automovilismo internacional, pero consideró que en determinados momentos algunos seguidores “se pasan de la raya” al atacar a rivales, compañeros, mecánicos e ingenieros.
“Necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”, insistió el piloto, quien además confirmó que tomó la decisión de alejarse parcialmente de las redes sociales para concentrarse en su desempeño, sus objetivos y el trabajo junto a Alpine.
El fenómeno de las agresiones digitales también preocupa a la FIA, que forma parte de la iniciativa internacional United Against Online Abuse, destinada a combatir el acoso en internet dentro del deporte. La organización monitorea publicaciones y puede aportar información ante amenazas graves o conductas que puedan derivar en denuncias.
Finalmente, Colapinto pidió mantener el respaldo hacia Alpine y aseguró que continuará trabajando para recuperar buenos resultados.
“Vamos a seguir empujando mucho, que vuelvan a ver esos buenos resultados, que vuelvan a ver esos puntos”, afirmó, antes de agradecer el acompañamiento recibido y remarcar que el verdadero apoyo debe estar dirigido hacia él y su equipo, sin transformarse en ataques contra terceros.
Con información de TyC Sports
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