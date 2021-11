Desesperado pedido por un joven que debe ser derivado a un hospital de Florencio Varela

Nicolás Telker, de 23 años, necesita ser trasladado urgente al Hospital El Cruce del partido bonaerense de Florencio Varela por un diagnóstico de hepatitis autoinmune como secuela de Covid 19 que contrajo en el mes de mayo pasado.

Lucrecia Rezzónico, médica hepatóloga del Hospital Penna (donde el joven se encuentra internado) realizó el pedido el pasado 26 de octubre.

Nicolás –que cumplió años estando hospitalizado y luchando por su vida- tuvo derrames cerebrales, formación de edemas sobre los derrames, pérdida total de la capacidad motriz en miembros inferiores y superiores y convulsiones, en el marco de una falla multiorgánica.

Mónica, la mamá de Nicolás, habló con La Brújula 24 y destacó que la prioridad pasa hoy por hoy por tener cama en El Cruce para poder realizar el traslado de su hijo.

“Hoy me dijeron en el Penna que van a seguir haciendo estudios. La derivación a El Cruce (especializado en fallas hepáticas, considerado el segundo de mayor prestigio en América Latina) está pedida pero me dicen que no hay cama disponible”, enfatizó en el programa “Nunca es tarde”.

Aclaró que su hijo no tenía ninguna patología de base antes de contagiarse de coronavirus.