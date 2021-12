Caos en el acceso a Monte Hermoso por una protesta

Un grupo de guardavidas se está manifestando en el acceso a Monte Hermoso, cortando la Ruta Provincial 78 y lógicamente se generó un caos vehicular casi sin precedentes. De hecho, las filas de automóviles llega casi hasta la Ruta 3 y el malestar de los visitantes va en aumento.

“Venía a hacer unas cosas de trabajo y me encontré con esto. Un reclamo que me parece mal hecho porque la gente no tenemos nada que ver con esto. Aparte vienen los micros llenos, ahora todos caminando por la banquina. Estoy hace dos horas. El corte debe ser en la caminera, es una fila interminable de autos”, le contó Gustavo a La Brújula 24.

Y el periodista Marcos Puccia, por su perta, señaló que “en las primeras horas de la mañana comenzaron con esta forma rara de protesta, está complicado. Las primeras fotos que recibí fueron de los guardavidas cortando la ruta 78. Esta es la hora central donde vienen viajantes, micros, gente para el fin de semana. Es un caos”.

Al respecto, Puccia explicó que lo que piden los rescatistas es “la intervención de la Provincia y de su principal responsable, Axel Kicillof”. Piden la reincorporación de 30 trabajadores que fueron apartados por reclamar derechos laborales y la aplicación de la ley 14.798.