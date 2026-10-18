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El esperanzador mensaje de Dibu Martínez después de ser operado
Poco después de ser operado tras el golpazo en el duelo ante Everton, el arquero de Chelsea y la Selección Argentina publicó una foto en sus redes sociales: "En unas semanas volvemos".
Tan solo horas después de haber sido operado por una fractura de maxilar, fruto de un golpazo sufrido en el partido ante Everton, el arquero de Chelsea y la Selección Argentina, Emiliano Martínez, publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecerles a sus seguidores por el apoyo y ponerle plazos a su retorno.
"En unas semanas volvemos ya", reza el cierre del mensaje con el que Dibu acompañó su foto desde la clínica en la que se encuentra internado, después de haber sido intervenido quirúrgicamente.
Ahora, el argentino tendrá por delante un mes y medio de recuperación para volver a las canchas. Así, no sólo se perderá los duelos inmediatos de Chelsea, sino que además no podrá decir presente en la última fecha FIFA del año, cuando la Selección Argentina enfrente a Uruguay y Costa Rica a mediados de noviembre.
Martínez había asustado a todos cuando, a los 20 minutos del segundo tiempo del partido ante Everton, sufrió un golpazo contra Jarrrad Branthwaite, central de los Toffees. El argentino quedó tendido durante casi diez minutos hasta que se fue retirado en camilla y trasladado directamente a una clínica para hacerse estudios.
Si bien las tomografías dieron bien en cuanto a los estudios de cuello, espalda y cráneo, lo cierto es que también evidenciaron una fractura de maxilar que obligó a la intervención quirúrgica.
Fuente: TyC
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