El lamento del abogado al que le robaron más de 10 mil dólares

Ricardo Tapia es un conocido abogado bahiense que ayer fue víctima de la delincuencia.

En concreto, de acuerdo a su relato, se retiró de su oficina ubicada en Sarmiento al 600 poco después del mediodía y al regresar una hora más tarde, se percató de que faltaba una porta notebook negra que contenía unos 11.000 dólares y más de 200 mil pesos.

Esta mañana, el profesional dialogó con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, y contó que “hubo varias novedades, como por ejemplo saber que han usado el inhibidor de señal”.

“Yo siempre muevo el auto una cuadra y dejo dentro del baúl como todos los días la notebook con dinero, billetera, unas cajas de vino que me regalaron los clientes. Ya me estaba yendo. Iba a almorzar en La Pacheca y me iba a mi casa. Pero al llegar, abro el baúl y todo eso ya no estaba”, lamentó Tapia, quien pasó por la administración pública durante la gestión de Cambiemos y fue interventor del Parque Industrial, después del escándalo de Carrete.

Y agregó: “Después de que hice la denuncia me senté en el auto y se me disparó la alarma. A la noche también me costaba cerrarlo. Evidentemente usaron eso. Justo cuando lo ven a uno que está cerrando el auto bloquean la señal. Tuvieron una hora como para llevarse el maletín, ahora estamos tratando de ubicarlos”.