Fabian Doman vuelve a la televisión

Sorprendieron a Wanda en la noche porteña

Le dijeron que era una reunión de trabajo y en este lunes, recién llegada a Buenos Aires, Kennys Palacios llevó a Wanda Nara a una supuesta reunión de trabajo a las diez de la noche y, en realidad, la acercó al Presidente Bar donde la esperaban para celebrar su cumpleaños de hace unos días todos sus amigos argentinos.

La principal cómplice fue su propia mamá, Nora Colósimo y allí estaban, entre muchas, su hermana, Zaira y Sol Estevanez, con quien pasó mucho tiempo en Europa cuando su marido jugaba al polo.

Fue un día extendido para Wanda, instalada en el Chateau Libertador, donde sus hijos ya disfrutaron de la pileta junto a sus primos, Malaika y Viggo y, claro, estuvieron practicando fútbol.

Primicia: Fabian Doman vuelve a la tele

Después de alejarse de América TV y dejar “Intratables”, Fabian Doman fue por un cargo empresario, lucha por su candidatura en Independiente; pero ahora podemos contar en exclusiva que volverá a la televisión de aire.

Hacia febrero Doman regresará a la tele, más puntualmente a la pantalla de NET TV, donde producido por Kuarzo será el conductor de una nueva edición de “Cuestión de peso”. Ante la ausencia de “Pampita Online” llegará a la pantalla de Perfil este ciclo clásico que mantiene su interés en la audiencia y traerá muchas novedades.

Doman ya condujo el formato en el 2017, cuando estaba de novio con Macarena Rawson Paz y juntos se pesaron en el programa. De allí en más pasó mucha agua bajo el puente, no sólo en las intenciones del alma mater del ciclo, el doctor Alberto Cormillot que sigue en su lucha por la salud de la población; sino por la vida privada de Doman, quien se casó, se separó, dejó la tele y ahora vuelve con todo.

Cuestión de Peso (CDP) es un reality show televisivo, al aire desde el año 2006, cuya propuesta se basa en una competencia entre 12 personas que conviven con obesidad, que comienzan un tratamiento en la clínica del Dr.Cormillot. Pasaron por la conducción del ciclo Claribel Medina, Andrea Politti, Alessandra Rampolla, Mariano Peluffo y el propio Doman.

Mónica Gutierrez y Laje: “El que maltrata es como el golpeador”

“El que maltrata lejos de mejorar la eficiencia, emprende mecanismos que frustran y apuntan a lesionar la autoestima. Es lo mismo que hacen los golpeadores, pero llevado al trabajo. Este es un tema transversal no tiene nada que ver con la grieta. Hay maltrato de un lado y del otro de la grieta”, dijo Mónica Gutiérrez, quien trabajó durante casi dos décadas en América, hablando sobre Antonio Laje.

“Tenemos que evitar que haya más víctimas del maltrato y más victimarios o incluso víctimas de sí mismos instalando este debate. Un conductor jamás debería hacer algo así, porque si hay algo que sabe un conductor es que estás en carne viva, se ve todo”.

Hablando en “Por si las Moscas” en la Once Diaz, Mónica afirmó que “quien debe tener una respuesta respecto de la situación de Laje es el canal, no los conductores. Los conductores reflejamos el medio en el que estamos. Y los que definen si el conductor al aire refleja lo que es el medio es el directorio del canal. Porque un conductor es la imagen del medio”.

Por otra parte se refirió a la foto que trascendió con la consigna “No es exigencia, es maltrato”, que se ve en los carteles que pegaron por toda la redacción los periodistas, productores y trabajadores de varias áreas de la señal A24 del Grupo América: “La foto me produjo una profunda pena porque muchos fueron mi equipo durante mucho tiempo. Y me dio congoja verlos”.

“Cuando lo ví los llame para saber si era una fake y me dijeron que era verdad, que están todos mal. Todas las chicas angustiadas. Yo me fui de ahí con mucho amor por mis compañeros. Y no puedo entender como puede ser que a esta altura de este nuevo milenio con tantos nuevos valores en el 2021 pasen estas cosas y haya gente que persista en actitudes de maltrato”, finalizó.

