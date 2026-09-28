Yanina Latorre llega a Telefe y MasterChef modifica la noche

Laura Ubfal pasó este lunes por el aire de Hora Pico, por La Brújula 24, y repasó las principales novedades del mundo del espectáculo y la televisión, en una jornada que tendrá como uno de sus grandes atractivos el estreno de una nueva edición de MasterChef.

“Hoy a la noche cambia la televisión, cambia el prime time”, anticipó la periodista sobre el desembarco del reality de Telefe. Según explicó, la expectativa del canal pasa por recuperar números de dos dígitos y modificar el escenario de competencia nocturna.

Una de las novedades estará vinculada con Yanina Latorre, que tendrá su propio espacio dentro del ecosistema de Telefe. “Va a tener programa propio en el stream”, reveló Ubfal. La propuesta estará relacionada con MasterChef y consistirá en entrevistas a los participantes eliminados, en un formato similar al que anteriormente encabezó Verónica Lozano.

La periodista aclaró que este proyecto no implicará que Latorre abandone sus compromisos en América. “No deja nada”, afirmó, y explicó que se tratará de una participación semanal de alrededor de 20 minutos. “Los canales son primos y le permitieron”, agregó al hablar de la convivencia entre ambas señales.

Ubfal también se refirió a la aparición conjunta de Lali Espósito y Tini Stoessel durante el recital de Lali en River, uno de los momentos que dominó las redes sociales durante el fin de semana. “Era obvio que era un símbolo y era un mensaje”, consideró sobre la participación de Tini en el show. Sin embargo, descartó por ahora la posibilidad de que ambas artistas preparen una gira o espectáculo conjunto: “Cada una tiene lo suyo. Pueden hacer encuentros y feats, pero nada más”.

Además, adelantó que se espera nuevo material de Lali junto a Miranda!, mientras que la cantante cerró su serie de presentaciones en River y ahora se encamina hacia su casamiento.

Otro que confirmó planes de boda es Esteban Lamothe. Ubfal contó que el actor se casará con Débora Nishimoto, a quien conoció durante las grabaciones de Envidiosa. “Están muy enamorados, muy contentos, así que se casan”, señaló.

También hubo lugar para Nicolás Cabré, quien viajó a Alemania junto a Rocío Pardo y su hija Rufina para completar uno de sus grandes objetivos deportivos. El actor corrió el maratón que le faltaba de una serie de seis grandes competencias internacionales y consiguió la medalla que buscaba desde hacía años.

Sobre el final, Ubfal habló de la salud de Mirtha Legrand, que continúa internada. Señaló que se aguardaba un nuevo parte médico al mediodía y aseguró que la conductora se encuentra de buen ánimo. “Ella está muy bien, quiere irse de ahí; el tema es que no la dejan”, contó. Y resumió el deseo de la diva: “Lo único que quiere es estar en su casa”.

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