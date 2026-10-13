El Indec publica la inflación de septiembre: consultoras anticipan un 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de inflación de septiembre, que según las estimaciones de las consultoras privadas volvería a ubicarse en torno al 2% mensual.

De confirmarse esas proyecciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría una leve aceleración respecto de agosto, cuando había registrado un incremento del 1,7%, el nivel más bajo de los últimos 14 meses.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las estimaciones de economistas y consultoras, proyectó una inflación del 1,9% para septiembre. Sin embargo, algunas mediciones privadas ubican la variación ligeramente por encima del 2%.

Según publicó Perfil, el proceso de desaceleración de los precios habría encontrado un nuevo obstáculo durante septiembre, principalmente por los incrementos registrados en alimentos y bebidas, además de los productos y servicios afectados por factores estacionales.

Entre los rubros que ejercieron mayor presión aparecen las verduras, algunos productos alimenticios y la indumentaria, esta última influida por el cambio de temporada. También incidieron los ajustes en combustibles y servicios regulados.

Las estimaciones privadas presentan algunas diferencias. Mientras que determinados relevamientos sitúan el incremento mensual cerca del 1,8%, otros, como el de la consultora Equilibra, calculan una variación del 2,1%.

El dato oficial permitirá establecer si la inflación volvió a superar el umbral del 2% y determinar cómo evolucionaron los distintos rubros que integran la canasta de consumo de los hogares.

Además, será una referencia importante para evaluar las perspectivas económicas del último trimestre del año, especialmente en relación con la evolución del poder adquisitivo de los salarios y las proyecciones oficiales de inflación.

El Gobierno nacional proyecta cerrar 2026 con una inflación del 29%, aunque las estimaciones de distintos analistas privados se mantienen por encima de ese nivel.

La publicación del INDEC permitirá conocer también la variación acumulada durante los primeros nueve meses del año y el incremento interanual de los precios, dos indicadores centrales para medir el impacto de la inflación sobre la economía familiar.