Espectáculos
La columna de Ubfal: el mal momento de Jorge Martínez
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El regreso de MasterChef volvió a sacudir la televisión argentina y dejó números que sorprendieron incluso en un escenario marcado por la caída general en el encendido.
Laura Ubfal analizó este martes el estreno del ciclo conducido por Wanda Nara durante su habitual columna en "Hora Pico", por La Brújula 24, y fue contundente sobre el resultado.
“Cuando todo el mundo decía que no se extraña Gran Hermano, obviamente que se extraña un big show, y el rating que hizo ayer MasterChef lo demuestra”, contó. El programa alcanzó un pico de 14,7 puntos y promedió 13,4, convirtiéndose en lo más visto del día.
Para Ubfal, el dato también demuestra que la televisión abierta todavía conserva capacidad de convocatoria cuando aparecen producciones fuertes. “Cuando vos le das a la gente algo para ver, evidentemente la gente vuelve a la tele, no es que la tele se murió”, afirmó, pero remarcó que se trata de formatos muy costosos por cantidad de figuras y el despliegue de producción que requieren.
La especialista también repasó el resto de las mediciones de Telefe: Telefe Noticias llegó a 9,5 puntos, Popstars marcó 8,7, Avenida Brasil 8,3 y Doctor Milagro 7,9. Según explicó, el estreno de MasterChef incluso repercutió en propuestas de otros canales que venían funcionando bien y cedieron audiencia ante el debut.
Durante la charla también hubo lugar para el cine argentino. Ubfal se refirió a La Virgen de la Tosquera, elegida para representar al país en la carrera por el Oscar internacional. “Ya se sabía, yo dije antes que iba a ser elegida”, afirmó sobre la película dirigida por Laura Casabé y basada en relatos de Mariana Enríquez. De todos modos, advirtió que todavía queda un largo camino para alcanzar una nominación: “De ahí a que quede es un mundo”.
Otro de los temas fue la situación del actor Jorge Martínez, quien aseguró haber perdido dinero después de sufrir un presunto hackeo de sus cuentas. “Un tipo grande que no sabe manejar tecnología y le hackearon las cuatro cuentas”, contó Ubfal, quien señaló además que el actor regresó a vivir a la Casa del Teatro tras volver de México. Aclaró que Martínez no está solicitando dinero públicamente, sino que busca dar a conocer lo ocurrido.
La periodista también brindó novedades sobre la salud de Daniel Osvaldo. Indicó que el exfutbolista “está mejor”, aunque continúa internado y fue trasladado a un hospital de alta complejidad de Monte Grande. Según relató, atravesó un cuadro que requirió mayor atención médica y presentaba líquido pleural, aunque habría mostrado una evolución favorable durante las últimas horas.
Finalmente, Ubfal habló sobre Mauro Icardi y las versiones que vinculan al delantero con el Elche español. Ante la posibilidad de que siga su carrera en un club de menor protagonismo, señaló que actualmente sus alternativas deportivas parecen más acotadas.
“A algún lado se va a ir. Yo supongo que a fin de año a algún lado va a ir”, dijo la especialista.
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