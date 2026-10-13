"Coppola, el representante" del bahiense Gastón Duprat estrena su segunda temporada

El cineasta bahiense Gastón Duprat volverá a tener presencia en la pantalla de Disney+ con el estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante, la serie que creó junto a Mariano Cohn y que reconstruye la particular vida de Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Armando Maradona.

La plataforma confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles desde el próximo 23 de octubre, nuevamente con Juan Minujín en el papel protagónico.

La continuidad de la producción representa un nuevo capítulo en la trayectoria audiovisual de Duprat, quien junto a Cohn ha desarrollado una extensa carrera en el cine y la televisión argentina, con títulos como El ciudadano ilustre, Competencia oficial y Nada.

Según informó el sitio especializado PRODU, la segunda temporada volverá a recorrer las anécdotas más sorprendentes de Coppola, en una historia atravesada por el éxito, los excesos, el glamour y su relación con algunas de las personalidades más influyentes de su época.

La trama tendrá como punto de partida una escena en la que Coppola conversa frente a la tumba de Maradona y recuerda su trayectoria como representante, desde que comenzó a trabajar con el astro futbolístico en 1984 hasta los momentos más difíciles de su vida profesional y personal.

A partir de esos recuerdos, la ficción reconstruirá episodios de una vida marcada por la exposición mediática, los negocios y su estrecha vinculación con el fútbol.

Los nuevos capítulos fueron filmados en distintas locaciones de Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, una de las ciudades más vinculadas con la carrera deportiva de Maradona.

La serie cuenta con la dirección de Ariel Winograd, quien también se desempeña como responsable creativo de la realización, mientras que los guiones estuvieron a cargo de Emanuel Diez. La producción corresponde a Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

Además de Minujín, el elenco incluye a Mónica Antonópulos, Macarena Achaga, Jorgelina Aruzzi, María Marull, Joaquín Ferreira, Agustín Sullivan, Alan Sabbagh, Rodrigo Noya y Nicolás Mateo, entre otros intérpretes.

La primera temporada, estrenada en 2024, presentó una mirada ficcionalizada sobre la vida del empresario y su vínculo con Maradona, combinando situaciones dramáticas con momentos de comedia.

Con esta segunda entrega, la creación del bahiense Gastón Duprat y Mariano Cohn tendrá continuidad en el catálogo de Disney+, con nuevas historias sobre uno de los representantes más conocidos del fútbol argentino.