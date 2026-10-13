Speedway: seis extranjeros confirmados para el Campeonato Internacional

Por Leandro Grecco

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El Automoto Club Bahía Blanca continúa avanzando con los preparativos para una nueva edición del Campeonato Internacional de Speedway, que comenzará el domingo 13 de diciembre en el circuito Antonio Miranda de Aldea Romana, y confirmó la presencia de seis pilotos extranjeros.

La organización dio a conocer los nombres de los motociclistas que llegarán desde Europa para participar de la tradicional competencia estival, que volverá a reunir a representantes de diferentes países con los principales exponentes del speedway argentino.

Entre los confirmados aparece el alemán Lars Skupien, quien utilizará el número 24 y regresará a formar parte de un campeonato internacional en nuestro país.

También estará el francés Tino Bouin, identificado con el número 112, quien participará por primera vez en la historia del Campeonato Internacional de Speedway argentino, marcando una novedad para la competencia.

Italia tendrá dos representantes. Uno de ellos será Niccoló Percotti, que competirá con el número 326 y volverá a decir presente en el certamen. El otro será Paco Castagna, con el 411, quien afrontará su cuarta participación en el campeonato.

La lista incluye además al letón Damir Filimonov, que utilizará el número 333 y hará su debut en Argentina, convirtiéndose en otro de los protagonistas que se incorporarán por primera vez al torneo.

Por último, fue confirmado el ucraniano Roman Kapustin, con el número 757, quien regresará a competir en el Campeonato Internacional de Speedway que se desarrolla en nuestro país.

La presencia de los seis motociclistas aportará una importante representación europea, con corredores que ya conocen las características de las pistas argentinas y otros que tendrán su primera experiencia en la competencia.

El campeonato tendrá nuevamente como escenario principal el circuito Antonio Miranda, ubicado en Aldea Romana, aunque se prevé que las categorías (500, 200 y 50 cc. Mayores y Menores) visiten escenarios de la región.